Натуральные автозапчасти уже проходят ресурсные испытания в Университете штата Огайо.

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Очистки еды и яичная скорлупа, которые вы выбрасываете во время готовки, могут вернуться к вам в виде новенького автомобиля или запчастей к старому. Это не анекдот, а достижение современной науки.

Исследователи Университета штата Огайо изучают способы использования томатной кожуры, скорлупы яиц и других натуральных отходов для производства автомобильных запчастей. Цель — сделать новые машины дешевле, долговечнее и экологичнее.

Профессор Университета штата Огайо Катрина Корниш рассказала Automotive News, что томатная кожура достаточно прочна и прекрасно подходит для использования в измельченном виде во втулках подвески, опорах двигателя, шинах и шлангах, а также в других комплектующих. Это касается и яичной скорлупы. Звучит неправдоподобно, но кулинарные отходы могут помочь заменить технический углерод, встречающийся в перечисленных деталях.

Технический углерод добывается методом сжигания тяжелых нефтепродуктов. При этом в атмосферу выбрасываются вредные вещества. Томатная кожура и скорлупа яиц добываются менее вредным способом, а их переработка не вредит окружающей среде. В теории, отжившие свое детали из натуральных веществ будет проще утилизировать.

Это не первый случай, когда растения и органика используются при производстве автомобилей. Так, Ford и Lear разработали пену для сидений на основе сои. Ее использовали в Мустангах 2008 года. В 1941 году Генри Форд разработал и создал автомобиль, кузов которого был изготовлен из смеси соевых бобов, пшеницы и конопли. А помните Трабанты, которые колесили по Восточной Германии? Их же нельзя было раздавить или сплющить при утилизации. А все потому, что изготовлены они были из смеси смолы и хлопковых или шерстяных волокон под названием дюропласт. Ученые в конце концов смогли вывести бактерии, которые съели Трабанты, оставив от них лишь мелкую металлическую крошку.

Сегодня автопроизводители работают над созданием долговечных компонентов и верят, что изменение молекулярного состава деталей позволит достичь желаемого — ресурса в 1,5 млн километров, например.

Технологии развиваются во всех направлениях. Например, шины скоро смогут вырабатывать электричество, которого хватит для питания некоторых электронных систем автомобиля.

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