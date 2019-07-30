Шины смогут вырабатывать электричество

Toyota Harrier I: с чем отдается родоначальник премиальных SUV Первый Harrier стал родоначальником среднеразмерных кроссоверов премиум-класса. В свое время его оснащение поразило автолюбителей, привыкших к более аскетичному наполнению машины. Серьезные седаны за 800 тыс. руб.: еще 4 хороших варианта В первой части обзора вторичного рынка седанов D-класса эксперт «За рулем» рассмотрел преимущества и возможные проблемы четырех автомобилей: BMW 3-й серии, Ford Mondeo, Honda Accord и Mercedes-Benz C-класса. Располагая такой суммой, можно присмотреться и к другим машинам этого сегмента — среди них есть очень достойные. Новая Mazda 3: она подкачала мышцы! Самая свежая новинка рынка, новая Мазда 3, прибавила 25 кг, но этот вес работает. Автомобиль стал тише и почти приблизился к немецким стандартам.