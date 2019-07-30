Шины смогут вырабатывать электричество — журнал За рулем

Шины смогут вырабатывать электричество

Новая технология позволит генерировать электричество непосредственно в шинах и использовать его для питания электронных систем автомобиля.

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Компания Sumitomo Rubber Industries с профессором Хироши Тани из Университета Кансай в городе Суйта (Осака, Япония) разрабатывает некий «энергетический комбайн» — систему, которая способна собирать и аккумулировать статическое электричество, появляющееся в шине.

«Комбайн», расположенный внутри шины, состоит из двух слоев резины, покрытых электродами и отрицательно заряженной пленкой, которая взаимодействует с положительно заряженной пленкой. Сбор электроэнергии производится во время движения, при деформации при вращении.


Разработчики «энергетического комбайна» считают, что получаемую энергию можно использовать для питания системы контроля давления воздуха в шинах или любого другого автомобильного устройства.


Созданное в рамках программы исследований и разработок Sumitomo, направленной на разработку технологий, улучшающих безопасность и экологические характеристики, устройство получило поддержку Японского научно-технического агентства.

Фото: Falken, Benjamin Lambert / Unsplash

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