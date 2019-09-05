Все началось с шуточного спора между супругами из Флориды.

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После опустошения Багамских островов в течение почти двух дней и разрушения тысяч домов ураган «Дориан» во вторник вечером обрушился на восточное побережье Флориды. Накануне проживающий здесь Патрик Элдридж испугался, что направляющийся туда ураган «сдует» его автомобиль Smart ForTwo, а гараж уже был занят машиной его жены Джессики. И тогда он решил укрыть его на общей кухне.

Он поспорил с женой, но все же выиграл спор и смог въехать на кухню через широкую входную дверь.

Фотографии на Facebook разместила его супруга, и на ней — Смарт, припаркованный на кухне их дома. И как видно на снимках, там еще полно места для передвижения.

Джессика надеется, что Патрик сразу, как стихнет ветер, уберет оттуда автомобиль. Ей пришлось передвигаться по кухне, чтобы готовить и подавать ужин, и она отметила, что машина ей не мешает, но собаки нервничают.

Впрочем, это не первый такой случай, когда жители Флориды парковали машины в доме, чтобы пережить шторм: так, пара из Майами приютила свой Nissan 300 ZX 1987 года в гостиной, чтобы уберечь его от урагана Ирма.

Видеокамера, расположенная на одном из частных домов США, зафиксировала любопытную картину «быстрого» ремонта автомобиля.

Фото: Facebook.com/JesJeanBrown