Техосмотр предлагают передать официальным дилерам — журнал За рулем

Техосмотр предлагают передать официальным дилерам

С таким предложением выступил Минтранс.

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Министр транспорта РФ Евгений Дитрих в кулуарах Восточного экономического форума рассказал журналистам, что в свое время не вполне удачным было решение отдать процедуру техосмотра в частные руки. Однако если какое-то решение по истечении времени показало неудовлетворительные результаты, то нужно «делать следующий шаг — в сторону, вперед».

К прежней процедуре (когда за техосмотр отвечала ГИБДД) тоже вернуться невозможно, поэтому нужно подумать о новой, например, делегировать техосмотр официальному дилеру, который может это делать при техническом обслуживании автомобиля.

«Параллельно с этим у многих дилеров есть услуга, которая стоит совсем недорого. Называется „Инфекционный сервис“. Они по итогам выпишут ту же самую диагностическую карту. Но раз он дилер и Минпромторг контролирует его работу, он не будет это делать с закрытыми глазами», — передает слова министра агентство ТАСС.

Фото: depositphotos.com

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