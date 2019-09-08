Сегодня, в 10:06 В Москве — немецкие, в Новосибирске — японские. А какие авто любят в вашем городе? Спойлер — в регионах предпочитают отечественный и японский автопром, в Москве и Питере — немецкий.
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Аналитики изучили, автомобили каких стран наиболее популярны у российских автовладельцев. Речь идет как он новых, так и о подержанных машинах.
Неудивительно, что на первом месте у россиян отечественные транспортные средства (их доля в продажах за второй квартал 2019 г. составила почти 40%), несмотря на снижение доли в продажах на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Ведь они самые доступные — средняя цена российских автомобилей на вторичном рынке немногим превышает 155 000 рублей — это значительно ниже, чем стоимость практически любой иномарки.
Японские машины самые дорогие — в среднем они продаются за 530 000 рублей. Тем не менее доля их продаж во втором квартале этого года достигла
15,5% (рост на 0,5%). Третье и четвертое места занимают «корейцы» и «немцы», их доля продаж — 12,8% и 12,2% соответственно.
Теперь посмотрим расклад по городам. В Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Ижевске, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саратове, Тольятти, Ульяновске, Уфе и Челябинске лидируют отечественные машины, в Москве и Санкт-Петербурге популярнее всего немецкие авто, а в Барнауле, Красноярке и Новосибирске — японские.
Только у машин производства России и Италии доля продаж несколько снизилась — на 1,2% и 0,03%, но при этом выросла цена, а у остальных производителей доля продаж увеличилась.
В Тольятти самая высокая доля отечественных машин — 64% рынка. Притом что тут они и дороже всего стоят — в среднем 200 000 рублей.
Самые популярные страны производства авто по регионам — ТОП-20
Город
Страна производства авто
Доля в продажах за II квартал 2019
Изменение доли за год
Средняя цена за год, рублей
Изменение цены за год
Барнаул
Япония
48,7%
6,03%
428 800
—10,06%
Волгоград
Россия
38,4%
—2,40%
159 600
3,84%
Воронеж
Россия
35,6%
—1,56%
148 500
2,73%
Екатеринбург
Россия
30,3%
—2,71%
157 400
9,66%
Ижевск
Россия
38,9%
—2,34%
185 800
10,39%
Казань
Россия
35,7%
0,26%
174 000
8,45%
Краснодар
Россия
25,2%
—3,28%
190 700
14,17%
Красноярск
Япония
50,0%
—0,30%
591 300
0,33%
Москва
Германия
21,6%
0,23%
722 100
—15,64%
Нижний Новгород
Россия
31,2%
—0,89%
167 600
2,83%
Новосибирск
Япония
49,7%
—1,55%
452 200
—9,09%
Пермь
Россия
38,9%
0,50%
179 300
11,24%
Ростов-на-Дону
Россия
26,1%
—0,75%
154 600
—4,94%
Самара
Россия
45,7%
—1,25%
178 200
4,81%
Санкт-Петербург
Германия
20,6%
—0,64%
511 900
5,91%
Саратов
Россия
46,2%
—1,51%
163 400
0,52%
Тольятти
Россия
64,0%
—3,04%
200 100
7,13%
Ульяновск
Россия
49,1%
—3,95%
172 100
12,57%
Уфа
Россия
33,7%
—0,59%
186 500
16,43%
Челябинск
Россия
37,3%
—0,88%
147 400
9,30% Фото: depositphotos.com
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