Спойлер — в регионах предпочитают отечественный и японский автопром, в Москве и Питере — немецкий.

Материалы по теме Вторичный рынок: больше всех машин перепродано в Подмосковье

Аналитики изучили, автомобили каких стран наиболее популярны у российских автовладельцев. Речь идет как он новых, так и о подержанных машинах.

Неудивительно, что на первом месте у россиян отечественные транспортные средства (их доля в продажах за второй квартал 2019 г. составила почти 40%), несмотря на снижение доли в продажах на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Ведь они самые доступные — средняя цена российских автомобилей на вторичном рынке немногим превышает 155 000 рублей — это значительно ниже, чем стоимость практически любой иномарки.

Японские машины самые дорогие — в среднем они продаются за 530 000 рублей. Тем не менее доля их продаж во втором квартале этого года достигла 15,5% (рост на 0,5%). Третье и четвертое места занимают «корейцы» и «немцы», их доля продаж — 12,8% и 12,2% соответственно.

Теперь посмотрим расклад по городам. В Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Ижевске, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саратове, Тольятти, Ульяновске, Уфе и Челябинске лидируют отечественные машины, в Москве и Санкт-Петербурге популярнее всего немецкие авто, а в Барнауле, Красноярке и Новосибирске — японские.

Только у машин производства России и Италии доля продаж несколько снизилась — на 1,2% и 0,03%, но при этом выросла цена, а у остальных производителей доля продаж увеличилась.

В Тольятти самая высокая доля отечественных машин — 64% рынка. Притом что тут они и дороже всего стоят — в среднем 200 000 рублей.

Самые популярные страны производства авто по регионам — ТОП-20



Город Страна производства авто Доля в продажах за II квартал 2019 Изменение доли за год Средняя цена за год, рублей Изменение цены за год Барнаул Япония 48,7% 6,03% 428 800 —10,06% Волгоград Россия 38,4% —2,40% 159 600 3,84% Воронеж Россия 35,6% —1,56% 148 500 2,73% Екатеринбург Россия 30,3% —2,71% 157 400 9,66% Ижевск Россия 38,9% —2,34% 185 800 10,39% Казань Россия 35,7% 0,26% 174 000 8,45% Краснодар Россия 25,2% —3,28% 190 700 14,17% Красноярск Япония 50,0% —0,30% 591 300 0,33% Москва Германия 21,6% 0,23% 722 100 —15,64% Нижний Новгород Россия 31,2% —0,89% 167 600 2,83% Новосибирск Япония 49,7% —1,55% 452 200 —9,09% Пермь Россия 38,9% 0,50% 179 300 11,24% Ростов-на-Дону Россия 26,1% —0,75% 154 600 —4,94% Самара Россия 45,7% —1,25% 178 200 4,81% Санкт-Петербург Германия 20,6% —0,64% 511 900 5,91% Саратов Россия 46,2% —1,51% 163 400 0,52% Тольятти Россия 64,0% —3,04% 200 100 7,13% Ульяновск Россия 49,1% —3,95% 172 100 12,57% Уфа Россия 33,7% —0,59% 186 500 16,43% Челябинск Россия 37,3% —0,88% 147 400 9,30%













Любопытно также, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, автомобили с мощными двигателями покупают все чаще.



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