В Москве — немецкие, в Новосибирске — японские. А какие авто любят в вашем городе? — журнал За рулем

В Москве — немецкие, в Новосибирске — японские. А какие авто любят в вашем городе?

Спойлер — в регионах предпочитают отечественный и японский автопром, в Москве и Питере — немецкий.

Материалы по теме
Вторичный рынок: больше всех машин перепродано в Подмосковье

Аналитики изучили, автомобили каких стран наиболее популярны у российских автовладельцев. Речь идет как он новых, так и о подержанных машинах.

Неудивительно, что на первом месте у россиян отечественные транспортные средства (их доля в продажах за второй квартал 2019 г. составила почти 40%), несмотря на снижение доли в продажах на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Ведь они самые доступные — средняя цена российских автомобилей на вторичном рынке немногим превышает 155 000 рублей — это значительно ниже, чем стоимость практически любой иномарки.

Японские машины самые дорогие — в среднем они продаются за 530 000 рублей. Тем не менее доля их продаж во втором квартале этого года достигла 15,5% (рост на 0,5%). Третье и четвертое места занимают «корейцы» и «немцы», их доля продаж — 12,8% и 12,2% соответственно.

Теперь посмотрим расклад по городам. В Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Ижевске, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саратове, Тольятти, Ульяновске, Уфе и Челябинске лидируют отечественные машины, в Москве и Санкт-Петербурге популярнее всего немецкие авто, а в Барнауле, Красноярке и Новосибирске — японские.

Только у машин производства России и Италии доля продаж несколько снизилась — на 1,2% и 0,03%, но при этом выросла цена, а у остальных производителей доля продаж увеличилась.

В Тольятти самая высокая доля отечественных машин — 64% рынка. Притом что тут они и дороже всего стоят — в среднем 200 000 рублей.

Самые популярные страны производства авто по регионам — ТОП-20

Город

Страна производства авто

Доля в продажах за II квартал 2019

Изменение доли за год

Средняя цена за год, рублей

Изменение цены за год

Барнаул

Япония

48,7%

6,03%

428 800

—10,06%

Волгоград

Россия

38,4%

—2,40%

159 600

3,84%

Воронеж

Россия

35,6%

—1,56%

148 500

2,73%

Екатеринбург

Россия

30,3%

—2,71%

157 400

9,66%

Ижевск

Россия

38,9%

—2,34%

185 800

10,39%

Казань

Россия

35,7%

0,26%

174 000

8,45%

Краснодар

Россия

25,2%

—3,28%

190 700

14,17%

Красноярск

Япония

50,0%

—0,30%

591 300

0,33%

Москва

Германия

21,6%

0,23%

722 100

—15,64%

Нижний Новгород

Россия

31,2%

—0,89%

167 600

2,83%

Новосибирск

Япония

49,7%

—1,55%

452 200

—9,09%

Пермь

Россия

38,9%

0,50%

179 300

11,24%

Ростов-на-Дону

Россия

26,1%

—0,75%

154 600

—4,94%

Самара

Россия

45,7%

—1,25%

178 200

4,81%

Санкт-Петербург

Германия

20,6%

—0,64%

511 900

5,91%

Саратов

Россия

46,2%

—1,51%

163 400

0,52%

Тольятти

Россия

64,0%

—3,04%

200 100

7,13%

Ульяновск

Россия

49,1%

—3,95%

172 100

12,57%

Уфа

Россия

33,7%

—0,59%

186 500

16,43%

Челябинск

Россия

37,3%

—0,88%

147 400

9,30%






Фото: depositphotos.com

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии (1)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые