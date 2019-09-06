Ваш персональный автодиагност: ему понадобится руль и ваше кресло

Можете себе представить тот день, когда по пути на работу автомобиль измерит ваше давление, пульс и определит уровень сахара в крови? А зря — этот день близок.

Материалы по теме В автомобилях будущего никого не укачает

Автомобиль будущего — непредсказуемая штука, никто до конца не знает, каким он будет, но ему готовы приписывать все новые и новые свойства. Если автомобили и здоровье ранее не были связаны друг с другом, то и это в будущем должно измениться.

Представьте, едете вы за рулем, ничего особо не болит, но настроение поганое, и ласковый голос вас информирует: знаешь ли ты, дорогой владелец, что пульс у тебя слишком частый, да и уровень холестерина неплохо бы проверить в ближайшее время. Устройся-ка ты пока поудобнее, а я приглушу подсветку салона, включу расслабляющую музыку и запущу функцию массажа. Разумеется, при этом будет работать функция автопилотирования.

Для определения состояния водителя главную роль станет играть рулевое колесо, поскольку здесь возможен постоянный прямой контакт с кожей. Но автокресла также подходят для жизненно важного мониторинга. Например, встроенная в сиденье система измерения электрокардиограммы может проверить работу сердца.

Причем автомобилю необязательно все данные водителя измерять самостоятельно, хотя кое-что и он должен уметь. Техника сможет связаться и получить информацию с других устройств, таких как «умный» браслет или часы, а также получить доступ к сервисам в «умном» доме. Разумеется, если это подключенный автомобиль.

Известно, например, что Audi готовит приложение для водителя Fit Driver: система сама проанализирует различные параметры здоровья человека, сидящего за рулем, и посоветует, как улучшить самочувствие в данный момент.

Да и вообще, связь между вождением автомобиля и хорошим самочувствием водителя в будущем выглядит вполне логичной. Примером этого стал Mercedes-Benz S-Class. В 2017 году состоялась мировая премьера системы Energizing Comfort Control в автомобиле класса люкс. Специальное оборудование объединяет различные функции комфорта в автомобиле. Система использует определенные параметры кондиционирования воздуха (включая ароматизацию) и комфорта сидений (обогрев, вентиляция, массаж), освещения и т.д. и позволяет в зависимости от потребностей пассажиров создавать особую оздоровительную атмосферу в салоне.

«Автомобильное здоровье» — название нового направления автобизнеса, который свяжет мобильность и здравоохранение, объясняют авторы идеи Мустафа Аддам, Манфред Кнайе и Дэвид Матусевич. В идеале, задача автомобильного цифрового здравоохранения сделать так, чтобы водитель вышел из машины более свежим и бодрым, чем в нее садился.

И конечно, важной особенностью «Автомобильного здоровья» станет первичное выявление заболеваний водителя и пассажиров. Причем разработчики отнюдь не альтруисты, они рассчитывают на прибыль. Ведь люди все больше и больше стремятся следить за своим здоровьем, а времени на стационарные обследования у них остается все меньше и меньше.

Опрос среди немецких водителей показал, что функции Automotive Health в автомобиле уже готовы использовать 37% респондентов, а 44% выбрали ответ «возможно».

А, например, все новые Тойоты смогут сами переключать коробки передач в режим «Паркинг» и глушить двигатели.

Фото: springerprofessional.de