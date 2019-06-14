Тойоты смогут сами глушить мотор и управлять рычагом КП

Все новые Тойоты смогут сами переключать коробки передач в режим «Паркинг» и глушить двигатели.

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Toyota заявила о двух новых функциях безопасности, которые окажутся кстати для забывчивых водителей. Этими системами будет оснащаться большинство новых моделей компании.

Первая функция безопасности называется Auto Shut Off — она умеет автоматически выключать двигатель через определенный промежуток времени. Система позволит не переживать за сохранность автомобиля, если владелец забыл его заглушить, покидая салон. Также она сбережет топливо и, в случае стоянки в гараже, исключит риск угореть.

Как заявили в компании, помимо возможности автоматического выключения двигателя система сможет отправлять уведомления владельцу автомобиля через специальное приложение на смартфоне, где, кстати, можно будет задавать максимальное время работы двигателя на холостом ходу.

Вторая функция безопасности называется Automatic Park и будет применяться на тех автомобилях, которые оснащены системой электронного стояночного тормоза. Автоматическое переключение коробки передач в режим «Паркинг» будет производиться в случае, если водитель случайно выйдет из автомобиля, не переведя трансмиссию в режим парковки. Также предусмотрены звуковые и визуальные сигналы, которые предупредят водителей, если рычаг коробки передач находится в любом другом положении, кроме «Паркинга».

Внедрение новых систем является частью стратегии «постоянного совершенствования» компании. Владельцы, конечно же, не должны всецело полагаться на разного рода системы, но две новые функции должны пригодиться рассеянным водителям, уверены разработчики Тойоты.

Все чаще ставшие привычными системы учат новым трюкам. Например, Jaguar Land Rover приспособил обогрев рулевого колеса для нужд навигационной системы.

Приборная панель автомобилей будущего станет представлять собой огромный изогнутый экран, ориентированный на водителя. Других приборов не понадобится. Как это будет выглядеть, смотрите здесь.

Фото: Toyota