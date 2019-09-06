Вместо лошадиных сил три пары ног — буксировка автомобиля велосипедами — журнал За рулем

Вместо лошадиных сил три пары ног — буксировка автомобиля велосипедами

Три спортсмена и 3 велотяги. В «Гараже 54» опять по-хорошему развлекаются.

«С такими ценами на бензин приходится так вот ездить!» — шутят новосибирские блогеры. Их очередной эксперимент — отбуксировать автомобиль с помощью трех велосипедов. Купили три новых велосипеда, жестко приварили их к железной палке, чтобы никто не выбивался вперед, и погнали. В качестве «коней» пригласили трех молодых ребят спортивного вида. Ведь ехать по накатанной не проблема, а вот стронуть с места автомобиль — еще та задача!

В целом, предполагаемую задачу выполнили — до заправки добрались. Ну а заодно повеселили автомобилистов и прохожих. Интересно, какую шалость ребята придумают в следующий раз?

Видео:YouTube

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