Лужи под машиной нет — пора в ремонт. Как так?! До сих пор нет-нет, да и найдется человек, который переживает, когда под машиной с работающим кондиционером образуется лужица. Переживать не нужно — ни о какой неисправности речи не идет. А вот если наоборот: кондиционер включен, а лужи нет, — скорее езжайте на СТО. Сдохла батарея в видеорегистраторе — вот бюджетное решение Чтобы не тратиться на новый видеорегистратор, аккумулятор которого перестал заряжаться от бортсети автомобиля, читатель «За рулем» подключил устройство к батарее из магазина аксессуаров для мобильных телефонов. Проверено — работает! Самолетом, поездом, автомобилем: как выгоднее ехать в Крым? Оказалось, самый дешевый способ отнюдь не самый медленный.