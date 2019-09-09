За руль можно будет с 17 лет: ГИБДД меняет правила

При этом получить права на мотоцикл, грузовик или автобус станет гораздо сложнее.

ГИБДД предлагает провести новую реформу подготовки водителей по примеру других стран. Соответствующий проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон »О безопасности дорожного движения” по вопросам допуска к управлению транспортными средствами» опубликован на сайте regulation.gov.ru.

Законопроект подразумевает получение прав категории А не ранее 20-летнего возраста. Сегодня права на мототехнику категорий М и А1 можно получить в 16 лет, а права категории А — в 18 лет. В ГИБДД же предлагают сдвинуть сроки получения прав категории А на два года, а с 18 лет выдавать права новой категории А2. Они позволят управлять мототехникой, мощность мотора которой составляет не более 47 л.с. При этом мотоцикл не сможет быть слишком легким: законопроект предусматривает не более 0,27 л.с. на каждый килограмм веса. То есть разрешенный 47-сильный мотоцикл должен будет весить 174 кг. Через два года управления такой техникой мотоциклист сможет получить права категории А. Без такого опыта получить права категории А можно будет только в 24-летнем возрасте.

Сложнее станет получить и права категорий С и D, разрешающие управлять грузовиками и автобусами. Не имея стажа управления другими транспортными средствами, получить права категории С можно будет не в 18 лет, а в 21 год, минимальный же возраст для получения прав категории D составит 24 года. Обменять иностранные права этих категорий на российские можно будет только после обучения и сдачи экзамена в ГИБДД. Это нововведение не коснется граждан Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

При этом допуск несовершеннолетних за руль легкового автомобиля, наоборот, упрощается. Им предлагается позволить управлять машиной с 17 лет, если в салоне находится автомобилист со стажем не менее 5 лет и в возрасте старше 23 лет.

В МВД решили упростить ПДД, так как в них уже путаются даже инспекторы.

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