BMW готовится к росту авторынка

Спрос на новые автомобили в последнее время падает во всем мире, но BMW не унывает и прогнозирует скорый рост.

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Компания BMW ожидает, что мировой спрос на автомобили восстановится, что позволит ей значительно увеличить продажи в течение ближайших пяти лет. Это не пустые слова — автопроизводитель намерен увеличить производство, построив два новых завода.

В своем интервью Auto News заместитель председателя наблюдательного совета BMW Манфред Шох сказал, что до 2025 года компания будет увеличивать производство на 2–3% ежегодно.

«Мы не ожидаем, что мировой автомобильный рынок продолжит стагнировать. Скорее он вырастет на 1–2%. Согласно нашему плану и нашим прогнозам, мы ожидаем ежегодный рост на 2–3%. Поэтому нам нужны еще два завода: один — в Китае и один — в Европе», — говорит Манфред Шох.

Если BMW увеличит производство к 2025 году на 500 000 автомобилей по сравнению с 2,5 миллионами проданных в прошлом году машин, то основным их потребителем, скорее всего, станет Китай.

Также в BMW делают ставку на электромобили. Именно они внесут немалый вклад в увеличение производства: уже совсем скоро на конвейеры встанут новые седаны iNext и i4.

«Подготовка к производству BMW i4 в Мюнхене означает закрытие завода почти на три месяца. В противном случае мы окажемся у разбитого корыта, как автопроизводители Детройта. Сегодня в быту единственной неэлектрической вещью остается автомобиль. Они тоже станут электрическими, и тот, кто не успеет переквалифицироваться, лишится будущего», — заявляет Шох.

В России рынок премиальных автомобилей растет. На эти автомобили в нашей стране ежегодно тратится около 2 млрд долларов.

Фото: BMW