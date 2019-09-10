Как в Европе: Lada готовит спортивный универсал

АВТОВАЗ возобновил испытания спортивного универсала Lada Vesta SW Sport, который вскоре должен поступить в продажу.

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В модельном ряду Лады скоро появится новая версия Весты — спортивный универсал. Подобные автомобили пользуются большой популярностью в Западной Европе, и не исключено, что автопроизводитель готовит автомобиль не только для российских автомобилистов.

Новая Lada Vesta SW Sport в камуфляже была сфотографирована во время дорожных испытаний. На дороги выведено сразу несколько автомобилей, что позволит испытателям быстрее закончить тесты. Автомобиль видели в Волгоградской области, а также в Кисловодске.

Как и седан Lada Vesta Sport, спортивный универсал отличается особым пластиковым обвесом, идущим по периметру автомобиля. Спойлер над дверью багажника остался прежним. Также автомобиль получил раздвоенную выхлопную систему и колеса большего диаметра. Заметно, что дорожный просвет новинки стал меньше.

Можно предположить, что оснащаться спорт-универсал будет тем же мотором, который получил сдан Vesta Sport. Это 1,8-литровый двигатель мощностью 145 л.с., работающий в паре с 5-ступенчатой механикой.

Когда Lada Vesta SW Sport появится в продаже — неизвестно, но можно предположительно назвать стоимость автомобиля. В среднем универсал Vesta на 80 тыс. рублей дороже, чем седан, а значит его спортивная версия может стоить от 1 101 900 до 1 137 900 рублей.

АВТОВАЗ готовит обновление Весты — внешность и салон автомобиля изменятся до неузнаваемости.

Фото: Lada.Vesta.Club, Masscars.ru