Реально ли сэкономить на автомобиле? Опрос «За рулем» — журнал За рулем

Реально ли сэкономить на автомобиле? Опрос «За рулем»

Стали ли вы реже использовать личный автомобиль сегодня, когда стало жить не очень просто? Об этом мы спросили вас на минувшей неделе.

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Почему мы так много тратим на бензин — опрос «За рулем»

Эксперты считают, что рост цен на бензин, а также растущая популярность каршеринга и других альтернативных способов передвижения приводят к тому, что российские водители реже ездят на личных автомобилях. Специалисты издательства «За рулем» и аналитического агентства «Автостат» решили узнать, так ли это. В период с 28 августа по 4 сентября был проведен совместный онлайн-опрос, в котором приняли участие более 1400 автовладельцев.

Как показали итоги исследования, 45% респондентов (почти каждый второй) снизили интенсивность эксплуатации личных автомобилей. Среди тех, кто стал реже садиться за руль своей машины, примерно каждый пятый (18%) сказал, что теперь чаще отдает предпочтение общественному транспорту (автобусу или метро).

Почти каждый седьмой (15%) отметил, что ездит меньше, так как оптимизировал поездки или выстраивает их маршрут заранее. Перестали ездить на дальние расстояния на личном транспорте 7% респондентов, а еще 5% стали чаще пользоваться такси и при поездках в другие города — каршерингом. Также в результате опроса выяснилось, что 39% автовладельцев не снизили интенсивность использования своего автомобиля. При этом оставшиеся 16%, наоборот, ездить стали даже больше.

Комментирует редактор сайта «За рулем» Александр Хлынов.

— Больше, меньше… Образно говоря, в эксплуатации машины появились полутона. За последний год мой автомобиль стал эксплуатироваться несколько иначе. Ежедневные поездки сократились и по пробегу, и по частоте, а выезды, за исключением экстренных случаев, стали оптимизироваться. Теперь в списке пунктов значится сразу несколько мест, маршрут по которым выстраивается так, чтобы пробег оказался меньше. При этом, живя в ближнем Подмосковье, я стал учитывать и время выездов, чтобы зря не простаивать в дачных пробках.

Казалось бы, при столь внимательном отношении к ежедневным поездкам затраты на топливо должны стать меньше, как и среднегодовой пробег, но этого не произошло. Имея автомобиль, я стал использовать его для оптимизации других расходов. Например, на дальние расстояния наша семья стала ездить исключительно на машине. Что это дало? Один билет на поезд в родную Нижегородскую область стоит почти 1,4 тыс. рублей. При этом придется потратиться на поездку до вокзалов и от них. Затраты же на бензин составляют около 3 тыс. рублей в оба конца. Экономичнее оказалось и отдыхать на автомобиле. Например, поездка к морю становится выгоднее за счет аренды жилья: необходимость снимать его у самого моря, что очень недешево, отпадает, и каждый день можно отдыхать на новом пляже либо устраивать себе экскурсии. За 10 дней отдыха, таким образом, можно сэкономить без особого ущерба комфорту 10 и более тысяч рублей.

В итоге я не могу сказать, что автомобиль стал использоваться реже, но выгоды от его наличия стало больше — мы волей-неволей научились ее получать: при обдуманном владении впервые за все время могу сказать, что без него как без ног.

Фото: depositphotos.com

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