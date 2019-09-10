Приятная новость: у нас дешевеют автостраховки

Снижение стоимости страхования ОСАГО и каско на 4–5% отметили аналитики Центробанка.

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Согласно очередному отчету Центробанка, стоимость полисов ОСАГО и каско с начала года заметно снизилась — на 4–5,4%. В результате средняя цена продаваемых полисов ОСАГО составила 5,3 тыс. рублей, а каско — 26 тыс. рублей.

Среди основных причин снижения стоимости автострахования называется расширение тарифного коридора, произошедшее в январе, пишут «Известия». Также указывается и на популярность полисов каско с франшизой, которые распространяются не на все возможные случаи нанесения ущерба, а лишь не некоторые из них. Свой вклад в снижение стоимости полисов каско внесла и конкуренция между страховыми компаниями.

Снижение стоимости полисов ОСАГО составило от 4% в регионах до 6,4% в столице. Здесь ключевую роль сыграло именно изменение тарифного коридора, когда он расширился с 3432–4118 до 2746–4942 руб.

Насколько устойчивыми будут изменения в ценообразовании автострахования, пока рано говорить, уточняют в Центробанке. Тем временем готов новый законопроект, согласно которому в отношении каждого автомобилиста можно будет применять индивидуальный тариф. Он уже внесен на рассмотрение Госдумой.

Дальнейшая реформа ОСАГО предусматривает отмену ряда коэффициентов. Например, территориального и мощностного. Таким образом, рынок постепенно перейдет на формирование индивидуальных цен на полисы для каждого водителя, в зависимости от степени аварийности его езды.

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Фото: АГН «Москва»