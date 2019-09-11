Доставка откладывается: тысячи автомобилей утонули у берегов США

Грузовое судно перевозило более 4000 машин, предназначенных для рынка Ближнего Востока.

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Грузовое судно Golden Ray, перевозившее тысячи новых автомобилей, перевернулось набок возле берегов штата Джорджия (США). Изначально сообщалось, что на борту были автомобили брендов Hyundai и Kia, но эта информация не подтвердилась.

Всего корабль вез чуть более 4000 автомобилей, которые направлялись на Ближний Восток. Из машин каких марок состоял груз, пока не сообщается, как не уточняется и то, в каком состоянии они находятся сейчас.

Береговая охрана США провела масштабные спасательные работы, чтобы снять с опрокинувшегося судна 24 человека экипажа. Для этого использовались два вертолета MH-65 Dolphin и несколько катеров. Двадцать человек удалось спасти относительно быстро, но еще четверо оказались пропавшими без вести.

Позже выяснилось, что они находятся внутри корабля и не могут выбраться. План по их спасению был составлен очень быстро и трое человек были спасены через несколько часов. На вызволение четвертого ушло еще три часа.

Капитан береговой охраны Джон Рид сообщил, что все спасенные моряки находятся в хорошем состоянии, несмотря на то что провели внутри корабля больше суток.

Проблемы с перевозками есть и у BMW, но они носят совсем иной характер.

Фото: Береговая охрана США