Нарушил ПДД с ребенком в машине — заплатишь намного больше — журнал За рулем

Нарушил ПДД с ребенком в машине — заплатишь намного больше

Правительство предлагает считать присутствие детей в автомобиле отягчающим обстоятельством для нарушителей.

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Согласно поручению Правительства РФ Минюст и МВД должны до 31 марта 2020 года разработать методику более жесткого наказания для водителей, нарушающих ПДД, если в этот момент в автомобиле присутствовал ребенок.

Инициатором идеи выступает вице-премьер Максим Акимов. Для нововведения потребуется внесение изменений в КоАП РФ. Какими они будут — пока неизвестно. Не исключено, что увеличение налагаемых за нарушения ПДД штрафов будет кратным, так как это является уже закрепленной практикой Кодекса, а вводимая новая статья, что является путем наименьшего сопротивления, должна будет распространяться на все другие статьи КоАПа, касающиеся водителей.

«Минюсту России, МВД России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и организациями проработать вопрос внесения изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части отнесения к обстоятельствам, отягчающим административную ответственность, совершение административного правонарушения с находящимися в салоне транспортного средства несовершеннолетними», — говорится в поручении правительства.

Фото: depositphotos.com

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