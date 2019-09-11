Табун Мустангов в одном месте? Ford установил мировой рекорд парада

Никогда еще столько автомобилей Ford Mustang не собиралось одновременно. Произошло это в Бельгии.

1326 владельцев легендарных спортивных автомобилей Mustang со всей Европы встретились 7 сентября на испытательном полигоне Ford в Ломмеле, Бельгия, и поехали на испытательную трассу, чтобы установить новый мировой рекорд по наибольшему количеству автомобилей, участвующих в параде. Это зрелище действительно впечатляет! Таким образом, был превзойден предыдущий мировой рекорд, поставленный 3 декабря 2017 года в Толуке (Мексика), когда на парад съехалось 960 автомобилей.

На параде в Ломмеле были представлены все серии классической спортивной модели с момента ее выхода на рынок в 1964 году.

Любопытно, что в Бельгии на душу населения приходится больше Мустангов, чем в любой другой европейской стране, что делает испытательный полигон Ford в Ломмеле идеальным местом для установления мирового рекорда. Более 100 сотрудников Ford обеспечивали организацию мероприятия.

Полигон в Ломмеле занимает площадь 3,22 квадратных километров, а протяженность его трасс — 80 километров. Некоторые участки имитируют дороги общего пользования, другие имеют различные покрытия, позволяющие инженерам оценивать управляемость, торможение, езду и комфорт автомобилей.

Легендарные маслкары Ford Mustang появились недавно и в автопарке Яндекс.Драйва.

Фото, видео: Ford