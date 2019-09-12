АВТОВАЗ решил проблему течи коробок передач

Для устранения «болезни» инженеры завода слегка доработали картеры механических коробок.

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АВТОВАЗ внес небольшое изменение в конструкцию механических коробок передач, что должно остановить течь масла. Эта проблема проявлялась на многих агрегатах и вызывала недовольство автовладельцев.

Решением стало добавление ребер жесткости возле маслосливного отверстия картера. Теперь усиленные картеры будут устанавливаться на коробки ВАЗ-2180, ВАЗ-2181 и ВАЗ-2182, пишет лада.онлайн. Этими коробками оснащаются несколько моделей Лады: Granta, Vesta, XRAY и Largus.

Во время испытаний доработки, сделавшей картер более жестким и менее подверженным деформации, течь масла по привалочным плоскостям прекратилась и картер коробки снаружи оставался сухим.

О том, будет ли объявлен отзыв автомобилей Lada с текущими механическими коробками передач, не сообщается. Неизвестно и то, когда доработанный картер появится в свободной продаже. В настоящий момент идет устранение дефекта на еще не проданных автомобилях.

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Фото: АВТОВАЗ