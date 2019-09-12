Первые фото салона: новый кроссовер Genesis GV70

В Сети появились фотографии салона кроссовера Genesis GV70, который должен составить конкуренцию Audi Q5 и BMW X3.

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Шпионские снимки салона кроссовера Genesis GV70 были опубликованы в одной из социальных сетей. Он выдержан в нарядных черно-белых тонах и имеет много овальных элементов.

К сожалению, панель приборов и центральная консоль накрыты плотной тканью и разглядеть их невозможно. Можно предположить, что GV70, будучи построенным на базе седана G70, получит такой же салон. Это видно, например, по аналогичной форме центрального подлокотника. При этом оформление дверей у автомобилей совершенно разное.

На фотографиях видно, что длина сидений заднего дивана кроссовера небольшая, а сами кресла не имеют тех углублений и боковой поддержки, которые есть у кресел седана. Заметно, что спинки задних кресел приспособлены для складывания. Также видно, что у задних пассажиров, как и в седане, не будет возможности управлять климатической системой, но под воздуховодами видна полка, где может быть размещена беспроводная зарядка для смартфонов.

Новый кроссовер на базе седана G70 появится в продаже не раньше конца следующего года, так как до этого на рынок должен выйти более статусный кроссовер компании — Genesis GV80.

Узнать о кроссовере Genesis GV80 можно здесь.

Фото: instagram.com, Genesis