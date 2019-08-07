Сегодня, в 9:08 Первый кроссовер Genesis появится в этом году Первый кроссовер Genesis готов к осенней премьере и проходит финальные испытания на дорогах общего пользования.
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В модельном ряду Genesis уже совсем скоро появится кроссовер, который должен существенно увеличить продажи автомобилей этого бренда. Напомним, что на данный момент машины этой марки выпускаются только в кузове седан. Новый автомобиль был замечен во время испытаний на дорогах общего пользования, что означает скорую премьеру кроссовера Genesis . Можно предположить, что состоится она осенью, а руководство компании не станет дожидаться весеннего автосалона в Женеве, начав к этому времени продажи своего первого кроссовера.
Очертания кузова
нового Genesis GV80 напоминают одноименный концепт, показанный в Нью-Йорке в 2017 году, отличительными особенностями которого стали вертикальная решетка радиатора и ниспадающая линия крыши. Серийная модель будет выглядеть менее футуристично за счет фар, ручек дверей и зеркал заднего вида, но в целом будет напоминать концепт. Двигатели и коробки передач новому кроссоверу достанутся от седана G80. Таким образом, GV 80 получит не только 2-литровый турбированный двигатель мощностью 245 л.с., но и 3,8-литровый мотор V6 мощностью 315 л.с., а также 3,3-литровый турбированный V6 мощностью 370 л.с. Топовый 426-сильный двигатель V8 объемом 5 литров на автомобиль вряд ли будут устанавливать, так как из-за экологических стандартов компания намерена отказаться от него полностью. У Genesis в настоящее время нет кроссоверов, а GV80 может стать бестселлером марки в первый же год продаж. Именно поэтому компания торопится вывести автомобиль на рынок. Следом за GV 80 в модельном ряду компании появится кроссовер на базе G70. Ожидать его следует в конце 2020 или начале 2021 года. Фото: Genesis
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