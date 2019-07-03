Genesis сделает кроссовер на базе седана G70

Новинка появится в продаже в 2020 году и станет вторым кроссовером бренда после GV80.

Количество кроссоверов на мировом авторынке продолжает расти. Каждый год на рынке появляются все новые модели кроссоверов разных классов — от субкомпактных до гигантских, таких как Genesis GV80. В следующем году корейский премиальный бренд намерен выпустить новую модель кроссовера на базе полноразмерного седана G70. Об этих планах рассказал один из руководителей Genesis.

Исполнительный директор Genesis Эрвин Рафаэль рассказал журналистам не только о дебюте в начале 2020 года первого кроссовера бренда GV80, но и о начале работ над еще одним кроссовером меньшего размера, в основу которого ляжет платформа седана G70. Новинка получит индекс GV70. Этот автомобиль появится ближе к концу 2020 года или в начале 2021 года.

Genesis G70

«Мы очень рады представить GV80 примерно через 11 месяцев. В следующем мае-июне. Позже, может быть через 10 или 11 месяцев после этого, появится компактный кроссовер, построенный на платформе G70», — говорит Эрвин Рафаэль.

Genesis GV80 будет во многом похож на седан G80. Он будет выпускаться как в заднеприводной, так и в полноприводной версии. Кроссовер получит те же моторы, что и G80 — атмосферный двигатель V6 объемом 3,8 литра, битурбированный 3,3-литровый V6 и 5-литровый V8.

Концепт Genesis GV80

К сожалению, пока о новом кроссовере на базе G70 мало что известно. По аналогии с GV80 он получит те же двигатели, которые устанавливаются на исходный седан — турбированный 2-литровый 4-цилиндровый агрегат и турбированный 3,3-литровый V6. Надо отметить, что помимо автомата седан G70 оснащается механической коробкой передач, подчеркивающей спортивность модели, но она вряд ли перекочует на одноплатформенный кроссовер.

Genesis Essentia

К 2021 году в модельном ряду Genesis должно быть шесть автомобилей, но пока мы насчитываем пять, включая GV80 и GV70. Шестой же моделью может стать спортивное купе, о котором говорили еще в 2016 году, либо электромобиль Genesis EV, прообразом которого станет концепт Genesis Essentia. Этот автомобиль не так давно мы видели на автосалоне в Нью-Йорке.

Обновленный Genesis G90 стал немного доступнее. Подробнее читайте здесь.

К сожалению, из-за экологических требований Genesis вынужден отказаться от двигателей V8.

Фото: Genesis