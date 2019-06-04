Объявлены цены на обновленный Genesis G90: он стал доступнее

Genesis представил обновленный седан G90. Автомобиль отличается удлиненными горизонтальными линиями, делающими силуэт машины визуально длиннее, а также фарами и задними фонари в стиле G-Matrix.
Уже в базовой комплектации G90 оснащен 18-дюймовыми дисками. За дополнительную плату предлагаются диски 19-го диаметра. Кузов может окрашиваться в один из восьми цветов, среди которых появились новые оттенки — Porto Red и Gold Coast Silver.
В салоне стало меньше кнопок и других элементов управления мультимедиа и климатом, а вариантов оформления интерьера — больше: добавились двухцветные версии разных оттенков коричневого, а также коричневого с синим. Кроме того, под обшивкой теперь спрятано 10 подушек безопасности, есть система мониторинга слепых зон и интеллектуальный круиз-контроль, система удержания автомобиля в полосе с функцией автоматического подруливания и система предупреждения столкновений при движении задним ходом. Система автоматического торможения стала внимательнее и различает даже велосипеды и мотоциклы. Более того, автомобиль научили отслеживать все приближающиеся объекты и сигнализировать о них покидающим салон пассажирам.
Также салон обновленного G90 может похвастать новым интерфейсом мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, отображающимся на новом 12,3-дюймовом сенсорном экране, навигационной системой, улучшенной шумоизоляцией и системой активного шумоподавления. Для большего комфорта подвеска автомобиля получила систему управления жесткостью амортизаторов. G90 по-прежнему будет выпускаться и в версии с увеличенной колесной базой.
Гамма двигателей G90 состоит из трех бензиновых моторов. Это 3,8-литровый атмосферный агрегат V6 мощностью 309 л.с., 370-сильный битурбированный V6 объемом 3,3 литра и 5-литровый атмосферный V8 мощностью 413 л.с., который при следующей смене поколений исчезнет. Моторы оснащаются автоматической коробкой передач и системой полного привода.
Обновленный G90 будет предлагаться в четырех комплектациях: Prestige, Premier, Elite и Royal. Следует отметить, что автомобили стали несколько дешевле. Например, в новой версии Prestige стоимость G90 составляет 4 690 000 рублей. В комплектации Premier, которая раньше стоила от 4 885 000 рублей, седан теперь предлагается по цене от 5 280 000 рублей. Версия Elite обойдется в сумму от 5 590 000 рублей (ранее она стоила от 5,5 млн рублей), а цена нового Genesis G90 в комплектации Royal достигает 6 355 000 рублей. За самый дорогой G90 L с удлиненной колесной базой просят от 6 860 000 рублей.
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Фото: Genesis
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