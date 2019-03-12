Genesis испытывает роскошный кроссовер GV80

В Сети появилось видео зимних испытаний нового люксового кроссовера Genesis GV80, который скоро поступит в продажу.

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Genesis готовится представить свой первый кроссовер. На днях роскошный GV80 был замечен на зимних тестах. Премьера автомобиля намечена на вторую половину года. Предварительно можно сказать, что, судя по средним размерам кроссовера, модель будет конкурировать с BMW X5 и Mercedes-Benz GLE.

Несмотря на плотный камуфляж, видно, что автомобиль будет иметь фирменную сетчатую решетку радиатора, как у седана G90 2020 модельного года. Сквозь камуфляж видны и четыре фары кроссовера.

GV80 имеет длинный капот и слегка покатую линию крыши с рейлингами. Автомобиль оснащен традиционными боковыми зеркалами заднего вида и большими легкосплавными пятиспицевыми дисками и шинами Michelin. По предыдущим шпионским фотографиям, мы знаем, что серийная модель будет иметь треугольные боковые окна багажника.

В этом нет ничего особенного, но GV80 оснащен двойной выхлопной системой и диффузором, а выше находится большое заднее стекло.

Genesis держит GV80 в секрете, не раскрывая никаких технических особенностей, но ожидается, что в основу модели легла та же заднеприводная платформа, которая использовалась при создании седана G80. У кроссовера, конечно же, будет полный привод, а помимо него — еще и линейка мощных двигателей, в которую войдут моторы V6 и V8. Это, например, битурбированный 3,3-литровый V6 мощностью 365 л.с. и 5-литровый V8 мощностью 425 л.с.

Как и в случае с другими моделями Genesis, мы ожидаем, что GV80 будет предлагаться по ценам, которые окажутся заметно ниже, чем у европейских конкурентов.

Фото, видео: YouTube