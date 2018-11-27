Genesis показал обновленный флагманский седан G90

В преддверии премьеры на мотор-шоу в Лос-Анджелесе корейская компания полностью рассекретила рестайлинг своего представительского седана.

У флагманского Genesis G90, который пришел на смену Hyundai Equus, за пределами Южной Кореи дела идут не очень. Публика в сегменте представительских седанов консервативная, потому и предпочитает Mercedes-Benz S-класса или на крайней случай Lexus LS. Но корейцы не оставляют надежд на то, чтобы отщипнуть от этого пирога свой кусочек, потому от модели не отказываются.

При первом взгляде на машину, которую через несколько дней покажут на мотор-шоу в Лос-Анджелесе, кажется, что перед нами полностью новое поколение. Но это не так: G90 присутствует на рынке всего три года, потому все обошлось рестайлингом.

У седана полностью новая передняя часть с пятиугольной радиаторной решеткой, напоминающей щит Супермена. Новые фары получили четырехточечные источники света и длинные полоски дневных огней, которые протянулись аж до крыльев. Изменился даже капот, который получил две продольные ламели, протянувшиеся от эмблемы Genesis до лобового стекла. Серьезнее изменения выглядят сзади: тут полностью пересмотренная оптика, длинные и узкие фонари визуально объединены красной полоской снизу, а на крышке багажника появилось название марки в стиле Volvo.

Интерьер, особенно на фоне экстерьера, практически не изменился. Архитектура полностью перекочевала с дорестайлингового варианта, лишь дефлекторы системы вентиляции на центральной консоли стали уже. Но в Genesis обещают новые материалы отделки и их сочетаний.

Судя по корейскому сайту компании, по технической части Genesis G90 и вовсе не изменился: машина доступна с 3,8-литровым атмосферным V6 3,3-литровым V6 с турбонаддувом и 5-литровым V8. В России цены на дорестайлинговый вариант начинаются с отметки в 4 775 000 рублей.

Фото: Genesis