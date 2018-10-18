Корейцы обновили конкурента «трешки» BMW

Самой яркой деталью обновленного седана Genesis G70 стала новая приборная панель.

Обновленный Genesis G70 2019 модельного года

Премиальная марка Genesis представила обновленный седан G70. Рестайлинг никак не отразился на внешности, но затронул оснащение модели. Самой неожиданной из них оказалась трехмерная панель приборов, в основе которой лежит стереоскопический дисплей. В результате выводящиеся на нее изображения получаются объемными. До сих пор ни один автопроизводитель не использовал подобную технологию, ограничиваясь обычными экранами или стандартным набором аналоговых приборов.

Диагональ стереоскопического дисплея составляет 12,3 дюйма. Приятной особенностью экрана является то, что он способен отслеживать взгляд водителя. При этом можно выбрать стилистику подачи информации, активировав один из трех режимов, носящих название Modern, Space и Edge. Если трехмерное изображение на панели приборов по каким-то причинам надоест, водитель может переключить дисплей в обычный двухмерный режим.

Салон обновленного Genesis G70 2019 модельного года

Помимо нового дисплея в салоне седана появилась улучшенная система фильтрации воздуха, которая способна справляться со своей задачей даже в условиях загазованных мегаполисов. Кроме того, инженеры перенастроили алгоритм работы электронного стояночного тормоза. Обновление также коснулось электропривода двери багажника, механизм которого стал легче и компактнее.

Продаваемый сегодня в России Genesis G70 стоит от 1 999 000 до 2 959 000 рублей и оснащается 2-литровыми бензиновыми турбодвигателями мощностью 197 и 247 л.с. Дата начала продаж обновленной версии седана в России пока не сообщается.

Старший брат Genesis G70 — модель G90 вошел в тройку лучших автомобилей мира.

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Фото: Genesis