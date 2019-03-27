Стоимость двух корейских люксовых автомобилей в России увеличилась на 20–115 тыс. рублей.

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Компания Genesis подняла стоимость своих седанов 2019 года выпуска в России. Подорожание составило от 20 тыс. до 115 тыс. рублей.

Цена полноприводного седана Genesis G70 в начальной комплектации Premier составляет теперь от 2 149 000 рублей. Это стоимость автомобиля с 2-литровым 197-сильным двигателем. В средней комплектации Advance модель предлагается за 2 569 000 рублей, пишет агентство «Автостат». За эти деньги покупатель получает седан с 247-сильным мотором. В топовой комплектации Supreme автомобиль стоит уже 3 039 000 рублей.

Цены Genesis G90 теперь начинаются с отметки 4 885 000 рублей. Столько просят за седан в начальной комплектации Premier, оснащенный 309-сильным двигателем объемом 3,8 л. В комплектации Elite автомобиль предлагается за 5 500 000 рублей. Напомним, что эта версия модели оснащается 3,3-литровым мотором мощностью 370 л.с. В максимальной комплектации и с удлиненной колесной базой седан G90 L стоит 6 415 000 рублей. За эти деньги покупатель получает автомобиль с 413-сильным двигателем мощностью 413 л.с.

При этом цена автомобилей G70 и G90 прошлого года выпуска пока остается неизменной: Genesis G70 — от 2 039 000 до 3 014 000 рублей, а Genesis G90 — от 4 865 000 до 6 385 000 рублей. Неизменными остались цены и на седан G80: от 2 710 000 до 4 185 000 рублей.

Это уже не первый пересмотр прайс-листов Genesis в этом году. В феврале они дорожали на сумму от 40 тыс. до 110 тыс. рублей. Несмотря на это, продажи Genesis в 2019 году выросли 3,8 раза. Всего за первые два месяца было реализовано 428 машин.

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Фото: Genesis