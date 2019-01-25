Корейцы готовят очень дорогой кроссовер

Корейские автопроизводители активно стремятся в премиальный сегмент, предлагая роскошные седаны. Теперь у них появится и кроссовер.

Российские чиновники, недавно решившие экономить с помощью покупки менее дорогих корейских машин, скоро получат не только роскошные седаны, но и люксовый внедорожник, разработкой которого занимается подразделение Hyundai — Genesis. Сегодня кроссовер был замечен во время испытаний на дорогах общего пользования. Это говорит о том, что премьера серийного GV80 уже не за горами и новинку нам покажут в этом году.

Genesis GV80 в виде концепта был впервые показан в 2017 году на автосалоне в Нью-Йорке. Ожидается, что серийная версия автомобиля будет во многом похожа на тот выставочный экземпляр, но получит более традиционный дизайн.

В декабре прошлого года на одном из каналов Hyundai на YouTube появилось интересное видео, демонстрирующее новые системы безопасности транспортных средств. В ролике был показан внедорожник, который имеет поразительное сходство с тестируемым сейчас GV80. Можно предположить, что это он и есть, тем более что довольно быстро видео было удалено. Именно последний факт и говорит в пользу того, что компания случайно раскрыла свою главную новинку 2019 года — Genesis GV80.

Концепт Genesis GV80

Новый кроссовер GV80 построен на той же платформе, что и седан G80. То есть новинка будет иметь заднеприводную архитектуру с продольным расположением двигателя и подключаемым передним приводом. Аналогичными будут и двигатели. В частности, можно смело рассчитывать на то, что под капот GV80 установят, на выбор покупателя, либо 3,8-литровый мотор V6, либо 3,3-литровый битурбированный 6-цилиндровый Twin-Turbo Six или же 5-литровый V8.

Конкурентами машины, которую мы увидим, скорее всего, осенью, станут такие именитые модели, как Audi Q7, Mercedes-Benz GLE и BMW X5.

О том, каким был концепт Genesis GV80, можно узнать здесь.

Новый Genesis будет роскошнее и дороже, чем представленный недавно Hyundai Palisade.

Иллюстрации и фото: YouTube, Genesis