Genesis избавляется от мотора V8

Genesis постепенно прекращает установку мощного двигателя Tau V8 объемом 5 литров на свои автомобили. Этой осенью на рынок выходит новое поколение седана G80, который уже не будет иметь в линейке моторов этот агрегат, а самым мощным двигателем для него станет V6. Со скорой сменой поколений 420-сильным V8 перестанут оснащать и обновленный флагман Genesis — G90.
В разговоре с Car and Driver генеральный директор Genesis Манфред Фицджеральд сказал, что самым мощным мотором G80 второго поколения станет 365-сильный Lambda V6, а Tau V8 будет устанавливаться лишь на обновленный Genesis G90, да и то пару лет, до смены поколений. Отсутствие у V8 турбины и его большой объем не позволяют продавать автомобили с этим двигателем в ряде стран.
«Мы должны уделять пристальное внимание рынкам и действующему на них законодательству. Не ожидайте еще одной эволюции V8», — сказал Манфред Фицджеральд.
Что касается нового поколения G80, глава Genesis заявил, что роскошный седан будет иметь эволюционный фамильный дизайн, который получился довольно ярким.
«У нас будет совершенно новый G80, выход которого намечен на сентябрь этого года в Корее, а затем на других мировых рынках. На этом автомобиле вы увидите эволюцию нашего дизайна», — заключил рассказ Фицджеральд.
- После сделанного заявления ожидать, что двигателем V8 оснастят новый кроссовер компании GV80, не стоит.
- Отсутствие мощного атмосферного мотора сделает новый GV80 слишком похожим на одноплатформенный кроссовер Hyundai Palisade.
Фото: Genesis, motor1.com
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