Genesis избавляется от мотора V8

Похвасталась! Фигуристку Алину Загитову оштрафуют за вождение без прав Видео, где она едет на машине по дороге общего пользования, разместила в Instagram сама девушка. При этом, как известно, ей еще нет 18 лет. Грузовики согнали с асфальта на время жары С сегодняшнего дня грузовым автомобилям запрещено выезжать на некоторые дороги, если температура воздуха превышает 32 градуса. Весть из Аргентины: в России будут выпускать Volkswagen Tharu Во время презентации модели VW Tarek в Аргентине, был показан слайд, на котором видно, что новый кроссовер, правда, под другим именем, будут выпускать и в России.