Genesis избавляется от мотора V8

Новое поколение Genesis G80, которое выйдет в сентябре, лишится мощного двигателя V8. Флагман G90 будет оснащаться этим агрегатом еще несколько лет.

Genesis G80
Genesis G80

Genesis > G80

Genesis G90
Genesis G90

Genesis > G90

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Genesis постепенно прекращает установку мощного двигателя Tau V8 объемом 5 литров на свои автомобили. Этой осенью на рынок выходит новое поколение седана G80, который уже не будет иметь в линейке моторов этот агрегат, а самым мощным двигателем для него станет V6. Со скорой сменой поколений 420-сильным V8 перестанут оснащать и обновленный флагман Genesis — G90.

В разговоре с Car and Driver генеральный директор Genesis Манфред Фицджеральд сказал, что самым мощным мотором G80 второго поколения станет 365-сильный Lambda V6, а Tau V8 будет устанавливаться лишь на обновленный Genesis G90, да и то пару лет, до смены поколений. Отсутствие у V8 турбины и его большой объем не позволяют продавать автомобили с этим двигателем в ряде стран.


«Мы должны уделять пристальное внимание рынкам и действующему на них законодательству. Не ожидайте еще одной эволюции V8», — сказал Манфред Фицджеральд.

Что касается нового поколения G80, глава Genesis заявил, что роскошный седан будет иметь эволюционный фамильный дизайн, который получился довольно ярким.


«У нас будет совершенно новый G80, выход которого намечен на сентябрь этого года в Корее, а затем на других мировых рынках. На этом автомобиле вы увидите эволюцию нашего дизайна», — заключил рассказ Фицджеральд.

Genesis избавляется от мотора V8

Фото: Genesis, motor1.com

Genesis избавляется от мотора V8
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