Kia K900 и Genesis G80: тест-драйв в цифрах

Эксперты «За рулем» протестировали корейских соплатформенников — гордость концерна Hyundai/Kia — и на основе испытаний и данных производителей подготовили подробный технический справочник, дополняющий ездовые впечатления.

Kia K900
Kia K900

Kia > K900

Genesis G80
Genesis G80

Genesis > G80

Сравнительный тест, с помощью которого мы хотели выяснить, какой из флагманских седанов концерна Hyundai/Kia — Kia K900 или Genesis G80 — готов на равных посоперничать с представителями «большой немецкой тройки», читайте по этой ссылке. Ниже — данные производителей, замеры «За рулем», сервис в цифрах, параметры геометрической проходимости и прочая важная техническая информация.

ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

GENESIS G80

KIA K900

Снаряженная / полная масса

2090 / 2490 кг

2169 / 2550 кг

Время разгона 0–100 км/ч

6,2 с

8,4 с

Максимальная скорость

240 км/ч

240 км/ч

Топливо / запас топлива

АИ-92, АИ-95 / 77 л

АИ-92, АИ-95 / 77 л

Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл

16,9 / 8,7 / 11,7 л / 100 км

— / — / 10,5 л / 100 км

ДВИГАТЕЛЬ

Тип

бензиновый, с наддувом

бензиновый

Расположение

спереди, продольно

спереди, продольно

Конфигурация / число клапанов

V6 / 24

V6 / 24

Рабочий объем

3342 см³

3342 см³

Мощность

272 кВт / 370 л.с. при 6000 об/мин

183 кВт / 249 л.с. при 6000 об/мин

Крутящий момент

510 Н·м при 1300 об/мин

347 Н·м при 5000 об/мин

ТРАНСМИССИЯ

Тип привода

полный

полный

Коробка передач

А8

А8

Передаточные числа:
I / II / III / IV / V / VI / VII / VIII / з.х.

3,67 / 2,40 / 1,61 / 1,19 / 1,00 / 0,83 / 0,64 / 0,56 / 2,27

3,67 / 2,40 / 1,61 / 1,19 / 1,00 / 0,83 / 0,64 / 0,56 / 2,27

Главная передача

3,91

3,91

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Подвеска: спереди и сзади

многорычажная

многорычажная

Рулевое управление

реечное, с ЭУР

реечное, с ЭУР

Тормоза: спереди и сзади

дисковые, вентилируемые

дисковые, вентилируемые

Шины

245/40 R19*; 275/35 R19**

245/50 R18

* Спереди. ** Сзади.

СЕРВИС В ЦИФРАХ

Периоди­чность ТО

Гарантия

Дилеры (СТОА)

GENESIS G80

15 000 км или 12 месяцев

4 года без ограничения пробега

39

KIA K900

15 000 км или 12 месяцев

7 лет или 150 000 км

188

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ

Баллы проставляются коллегиально, группой экспертов ЗР. Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретным соперником. Максимальная оценка — 10 баллов (идеал), 8 баллов — норма для машин этого класса.

Модель

GENESIS G80

KIA K900

Рабочее место водителя

Сиденье G80 жестче, но нагрузку оба кресла распределяют одинаково хорошо. Паритет и по части регулировок: возможности подобрать «свою» посадку — широчайшие. Эргономика обеих машин не вызывает вопросов. Дополнительный балл за обзорность получает Kia: при включении поворотника на приборную панель транслируется изображение с камеры, встроенной в зеркало заднего вида.

Сиденье

9

9

Органы управления

9

9

Обзор

8

9

Салон

Интерьер G80 не соответствует четырем миллионам на ценнике: недорогой пластик обивки дверей, общекорпоративная фурнитура и безымянные стрелочные часы. В более доступном K900 — наппа, клавиши с металлическим напылением и швейцарский хронометр Maurice Lacroix. Сзади в Kia больше воздуха и приятных «фишек». Разница в объеме багажников — пара литров. Спинки задних сидений не складываются.

Передняя часть

9

10

Задняя часть

9

10

Багажник

9

9

Ходовые качества

Разгонная динамика 370‑сильного Дженезиса — ураган. Поворачиваемость близка к нейтральной, крены кузова невелики, усилие на педали тóрмоза выверенное. Kia медленнее; двигателя хватает впритык, а шасси не провоцирует шустрить: налицо недостаточная поворачиваемость и дефицит обратной связи на баранке. Эффективность тормозов достаточная, но привод педали удивляет большим свободным ходом.

Динамика

10

8

Тормоза

9

8

Управляемость

9

8

Комфорт

В K900 шумоизоляция восхитительная: не слышно ни двигателя, ни дорожного фона, ни ветра. Genesis не умеет прятать гул от шин на абразивном асфальте и болезненнее воспринимает неровности с острыми краями. Оба оснащены обогревом и вентиляцией всех сидений (обогрев руля — само собой), но если в Kia — три климатические зоны, то в Джезенисе только две.

Шум

8

9

Плавность хода

8

9

Климат

9

10

Приспособленность к России

Геометрическая проходимость обеих машин невыдающаяся, но в рамках приличий для класса: около 130 мм дорожного просвета и примерно 200 мм под передним бампером. Четырехлетняя гарантия без ограничения пробега позволяет поставить Дженезису девять баллов в графу «Сервис», но K900 круче: за двигатель и коробку можно не переживать семь лет, а сервисных центров в четыре раза больше. Оба седана спокойно переваривают 92‑й бензин. В багажном подполье у каждого — докатка.

Геометрическая проходимость

8

8

Сервис

9

10

Эксплуатация

8

8

Общая оценка

8,73

8,93

GENESIS G80

Восхитительная связка двигатель/автомат, эффективные и информативные тормоза, азартная управляемость; просторный задний ряд, большой багажник; длинная гарантия.
Слабая изоляция от дорожных шумов; невысокий уровень ездового комфорта на плохой дороге; качество материалов отделки интерьера не соответствует прайс-листу.

KIA K900

Высокий уровень отделки; удивительный для этой ценовой категории простор и оснащение в заднем ряду, большой багажник; отличная шумоизоляция, достойная плавность хода; рекордно длинная гарантия.
Невыдающаяся разгонная динамика, пресная управляемость; специфический привод педали тóрмоза.

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