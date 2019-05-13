Kia K900 и Genesis G80: тест-драйв в цифрах

Сравнительный тест, с помощью которого мы хотели выяснить, какой из флагманских седанов концерна Hyundai/Kia — Kia K900 или Genesis G80 — готов на равных посоперничать с представителями «большой немецкой тройки», читайте по этой ссылке. Ниже — данные производителей, замеры «За рулем», сервис в цифрах, параметры геометрической проходимости и прочая важная техническая информация.
ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
GENESIS G80
KIA K900
Снаряженная / полная масса
2090 / 2490 кг
2169 / 2550 кг
Время разгона 0–100 км/ч
6,2 с
8,4 с
Максимальная скорость
240 км/ч
240 км/ч
Топливо / запас топлива
АИ-92, АИ-95 / 77 л
АИ-92, АИ-95 / 77 л
Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл
16,9 / 8,7 / 11,7 л / 100 км
— / — / 10,5 л / 100 км
ДВИГАТЕЛЬ
Тип
бензиновый, с наддувом
бензиновый
Расположение
спереди, продольно
спереди, продольно
Конфигурация / число клапанов
V6 / 24
V6 / 24
Рабочий объем
3342 см³
3342 см³
Мощность
272 кВт / 370 л.с. при 6000 об/мин
183 кВт / 249 л.с. при 6000 об/мин
Крутящий момент
510 Н·м при 1300 об/мин
347 Н·м при 5000 об/мин
ТРАНСМИССИЯ
Тип привода
полный
полный
Коробка передач
А8
А8
Передаточные числа:
3,67 / 2,40 / 1,61 / 1,19 / 1,00 / 0,83 / 0,64 / 0,56 / 2,27
3,67 / 2,40 / 1,61 / 1,19 / 1,00 / 0,83 / 0,64 / 0,56 / 2,27
Главная передача
3,91
3,91
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Подвеска: спереди и сзади
многорычажная
многорычажная
Рулевое управление
реечное, с ЭУР
реечное, с ЭУР
Тормоза: спереди и сзади
дисковые, вентилируемые
дисковые, вентилируемые
Шины
245/40 R19*; 275/35 R19**
245/50 R18
* Спереди. ** Сзади.
СЕРВИС В ЦИФРАХ
Периодичность ТО
Гарантия
Дилеры (СТОА)
GENESIS G80
15 000 км или 12 месяцев
4 года без ограничения пробега
39
KIA K900
15 000 км или 12 месяцев
7 лет или 150 000 км
188
ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ
Баллы проставляются коллегиально, группой экспертов ЗР. Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретным соперником. Максимальная оценка — 10 баллов (идеал), 8 баллов — норма для машин этого класса.
Модель
GENESIS G80
KIA K900
Рабочее место водителя
Сиденье G80 жестче, но нагрузку оба кресла распределяют одинаково хорошо. Паритет и по части регулировок: возможности подобрать «свою» посадку — широчайшие. Эргономика обеих машин не вызывает вопросов. Дополнительный балл за обзорность получает Kia: при включении поворотника на приборную панель транслируется изображение с камеры, встроенной в зеркало заднего вида.
Сиденье
9
9
Органы управления
9
9
Обзор
8
9
Салон
Интерьер G80 не соответствует четырем миллионам на ценнике: недорогой пластик обивки дверей, общекорпоративная фурнитура и безымянные стрелочные часы. В более доступном K900 — наппа, клавиши с металлическим напылением и швейцарский хронометр Maurice Lacroix. Сзади в Kia больше воздуха и приятных «фишек». Разница в объеме багажников — пара литров. Спинки задних сидений не складываются.
Передняя часть
9
10
Задняя часть
9
10
Багажник
9
9
Ходовые качества
Разгонная динамика 370‑сильного Дженезиса — ураган. Поворачиваемость близка к нейтральной, крены кузова невелики, усилие на педали тóрмоза выверенное. Kia медленнее; двигателя хватает впритык, а шасси не провоцирует шустрить: налицо недостаточная поворачиваемость и дефицит обратной связи на баранке. Эффективность тормозов достаточная, но привод педали удивляет большим свободным ходом.
Динамика
10
8
Тормоза
9
8
Управляемость
9
8
Комфорт
В K900 шумоизоляция восхитительная: не слышно ни двигателя, ни дорожного фона, ни ветра. Genesis не умеет прятать гул от шин на абразивном асфальте и болезненнее воспринимает неровности с острыми краями. Оба оснащены обогревом и вентиляцией всех сидений (обогрев руля — само собой), но если в Kia — три климатические зоны, то в Джезенисе только две.
Шум
8
9
Плавность хода
8
9
Климат
9
10
Приспособленность к России
Геометрическая проходимость обеих машин невыдающаяся, но в рамках приличий для класса: около 130 мм дорожного просвета и примерно 200 мм под передним бампером. Четырехлетняя гарантия без ограничения пробега позволяет поставить Дженезису девять баллов в графу «Сервис», но K900 круче: за двигатель и коробку можно не переживать семь лет, а сервисных центров в четыре раза больше. Оба седана спокойно переваривают 92‑й бензин. В багажном подполье у каждого — докатка.
Геометрическая проходимость
8
8
Сервис
9
10
Эксплуатация
8
8
Общая оценка
8,73
8,93
GENESIS G80
KIA K900
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