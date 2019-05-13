Премиум по-корейски: большой тест флагманcких седанов Kia и Genesis

Седану Kia Quoris можно помахать ручкой. Его больше нет. Дилерам придется как-то пристраивать нераспроданные остатки, но это будет непросто даже с хорошим дисконтом — ведь новый K900 учел все ошибки предшественника и приехал в Россию с полным приводом, налоговыгодным 249‑сильным атмосферником и пружинной подвеской вместо специфической и технически сложной «пневмы». А цена выросла всего на сто тысяч. Базовый K900 стоит 2 969 900 рублей. Тестовый — с салоном, отделанным наппой, натуральным деревом, и дополненный всевозможными опциями — на миллион дороже.
Опершись на этот прайс и доводы здравого смысла, маркетологи Kia записали в конкуренты K900 мерседесовскую «ешку», баварскую «пятерку» и родственный Genesis G80. Соперничество с последним — дело принципа. Машины построены на одной платформе, с идентичной полноприводной трансмиссией и стоят схожих денег. А чтобы конкуренция переростка K900 с чуть более компактным и априори чуть более тесным G80 была максимально честной, мы взяли топ-версию Дженезиса с 370‑сильным турбомотором за четыре с небольшим миллиона рублей. Едем?
|
Повадки K900 разительно отличаются от характера G80. Возможностей 249‑сильного мотора хватает впритык. Расслабленная подвеска, длинный руль и ватный привод педали тóрмоза напоминают водителю, что он тут не главный. А вот шумоизоляция — на уровне немецкого «премиума».
Kia K900
Дебютировал весной 2018 года, пришел на смену модели Quoris (в Северной Америке Quoris изначально продавался под именем K900). Построен на растянутой платформе Дженезиса G80. Сборка — на Автоторе, по полному циклу.
ДВИГАТЕЛИ:
|
Genesis G80 с 370‑сильным мотором великолепен! Вскрывать повороты консервным ножом его рулевой рейки не менее увлекательно, чем упиваться бешеными турбоподхватами. Главное — избегать плохих дорог. Ездовой комфорт и шумоизоляция — не самые сильные стороны Дженезиса.
Genesis G80
Представлен в 2016 году. По сути, седан — рестайлинговая версия Hyundai Genesis второго поколения, выпускаемого с 2014 года. Сборка — на Автоторе.
ДВИГАТЕЛИ:
Хотя… постойте
Пока коллеги проверяют давление в шинах, я устраиваюсь на правом заднем сиденье K900 и… впадаю в легкий ступор. Да, я видел этот интерьер на фотографиях и представлял уровень отделки, но всё равно удивился: коричневая полуанилиновая кожа, вставки из натурального дерева и нежнейшая алькантара на потолке. Если это не уровень топ-моделей немецкой «большой тройки», то где-то около. Сиденье с вентиляцией регулируется по 14 параметрам. Запас пространства в коленях — на уровне короткобазной «семерки».
Конечно, чудес за такие деньги не бывает. Чуть присидишься, немного освоишься — и поймешь: всё-таки не «семерка». И не S‑класс. Заднее правое сиденье раскладывается на сравнительно скромный угол, подголовникам не хватает накладных мягких подушечек, а климат-контроль лишь трехзонный. Тем не менее домашнего уюта этой машине не занимать. Ребята уже готовы ехать и подгоняют меня, а я продолжаю залипать сзади. Wake me up when september ends!
На первый взгляд, в Дженезисе G80 всё почти то же самое: доводчик услужливо втягивает дверь в широкий проем, сервопривод раскладывает заднее правое сиденье на тот же угол, а переднее точно так же «сворачивается калачиком», позволяя вытянуть ноги. Девять с половиной сантиметров дефицита колесной базы если и ощущаются, то не кажутся чем-то решающим.К тому же мéста под передним сиденьем здесь больше, можно пристроить ступни, чего нельзя сделать в Kia, - для пассажира выше 185 см это очень важный момент.
Проблема G80 как лимузина совсем не в короткобазности и не в отсутствии бесполезных «телевизоров» на спинках передних сидений. Genesis странен концептуально: создав комфортные «геометрические» условия для важной персоны, корейцы снабдили G80 строго двухзонным микроклиматом и не расстарались по мелочам. Ни тебе откидного зеркальца в потолке, ни дополнительных дефлекторов в средних стойках. А стóит посмотреть на пластмассовую фурнитуру уровня Соляриса или Элантры, так и вовсе хочется бежать без оглядки. В кресло водителя, например.
Секундант
Если мысли о покупке Дженезиса поселились в голове и аккуратно «платят коммуналку», не приезжайте смотреть G80 после знакомства с K900. Говоря совсем грубо, этот седан дебютировал в далеком 2014 году под именем Hyundai Genesis. И хотя за пять лет он сменил вывеску и претерпел пару толковых рестайлингов, против Kia у него мало шансов. Вместо электронной приборки с красивой графикой — старомодные шкалы от Креты. На передней панели К900 — швейцарский хронометр Maurice Lacroix, а здесь — простецкие безымянные часы в обрамлении пластмассовых кнопок.
По уровню взаимосвязи с водителем немолодой G80 — примерно на одной ступени с нынешней «пятеркой» BMW. И даже если перевести электронно-управляемые амортизаторы в «комфортный» режим, Genesis останется азартным и точным. С правильным, густым усилием на руле и нейтральной поворачиваемостью в адекватных режимах. Не скажу насчет новейшего Audi A6, но Mercedes-Benz E‑класса и Volvo S90 так не умеют. Весь потенциал наддутой «шестерки», всю ее колоссальную тягу без остатка реализует чумовое шасси.
Пересаживаясь в Kia, трудно поверить, что он построен на растянутой платформе G80. Понятно, что перед ним ставились другие задачи, но разница обескураживает. Кисельный руль, расслабленная подвеска, бесконечный ход педали тóрмоза и заточенный на плавные переключения автомат. Если в Дженезисе электронные помощники вроде активного «круиза» или ассистента удержания полосы раздражали, то в K900 я оставляю их включенными — на случай, если ненароком отправлюсь в царство Морфея. Флагман убаюкивает и водителя, и пассажира. Управлять этой машиной скучно. Быть ее пассажиром — здорово!
Место в истории
Подводить итоги подобных сравнений легко и сложно одновременно. Концерн Hyundai/Kia может гордиться каждым из этих автомобилей. K900 — идеальный выбор предпринимателя-прагматика, которому тесновато на заднем сиденье «ешки» или «пятерки», но который не готов отдать шесть с половиной миллионов за машины классом выше. Дополнительные деньги помогут сэкономить толерантный к АИ‑92 «антиналоговый» (249 л.с.) атмосферник со средним расходом в 13 литров на сотню, семилетняя гарантия и общая простота конструкции. А вот водителя нанять придется. В противном случае смысла в K900 не больше, чем в лирике Gangnam style.
Genesis G80 с 370‑сильным турбомотором совершенно иррационален: жестковат для деловых поездок, громоздок для роли драйверс-кара, прожорлив (рассчитывайте на 18–20 л/100 км) и отстает в проработанности интерьера. И все-таки его умение апеллировать к настоящим «автомобильным» чувствам, оставаясь большим функциональным седаном, стóит очень многого. Кстати, в этом году должен дебютировать новый G80. Уверен, что он окажется еще чуточку лучше.
Кар-индекс учитывает эксплуатационные расходы на пробеге 70 000 км: плату за регистрацию и техосмотр, транспортный налог, затраты на ОСАГО, топливо и плановые ТО, а также потери при перепродаже машины.
Михаил Кулешов: «Kia K900 вывел корейский автопром на новый уровень проработки интерьера и комфорта для задних пассажиров, но не сказал ничего нового в ездовом плане. Genesis G80 грубее в мелочах, зато умеет приводить водителя в восторг».
Подробная техническая информация о героях нашего теста доступна по этой ссылке.
ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ
Баллы проставляются коллегиально, группой экспертов «За рулем». Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретным соперником. Максимальная оценка — 10 баллов (идеал), 8 баллов — норма для машин этого класса.
Модель
GENESIS G80
KIA K900
Рабочее место водителя
Сиденье G80 жестче, но нагрузку оба кресла распределяют одинаково хорошо. Паритет и по части регулировок: возможности подобрать «свою» посадку — широчайшие. Эргономика обеих машин не вызывает вопросов. Дополнительный балл за обзорность получает Kia: при включении поворотника на приборную панель транслируется изображение с камеры, встроенной в зеркало заднего вида.
Сиденье
9
9
Органы управления
9
9
Обзор
8
9
Салон
Интерьер G80 не соответствует четырем миллионам на ценнике: недорогой пластик обивки дверей, общекорпоративная фурнитура и безымянные стрелочные часы. В более доступном K900 — наппа, клавиши с металлическим напылением и швейцарский хронометр Maurice Lacroix. Сзади в Kia больше воздуха и приятных «фишек». Разница в объеме багажников — пара литров. Спинки задних сидений не складываются.
Передняя часть
9
10
Задняя часть
9
10
Багажник
9
9
Ходовые качества
Разгонная динамика 370‑сильного Дженезиса — ураган. Поворачиваемость близка к нейтральной, крены кузова невелики, усилие на педали тóрмоза выверенное. Kia медленнее; двигателя хватает впритык, а шасси не провоцирует шустрить: налицо недостаточная поворачиваемость и дефицит обратной связи на баранке. Эффективность тормозов достаточная, но привод педали удивляет большим свободным ходом.
Динамика
10
8
Тормоза
9
8
Управляемость
9
8
Комфорт
В K900 шумоизоляция восхитительная: не слышно ни двигателя, ни дорожного фона, ни ветра. Genesis не умеет прятать гул от шин на абразивном асфальте и болезненнее воспринимает неровности с острыми краями. Оба оснащены обогревом и вентиляцией всех сидений (обогрев руля — само собой), но если в Kia — три климатические зоны, то в Джезенисе только две.
Шум
8
9
Плавность хода
8
9
Климат
9
10
Приспособленность к России
Геометрическая проходимость обеих машин невыдающаяся, но в рамках приличий для класса: около 130 мм дорожного просвета и примерно 200 мм под передним бампером. Четырехлетняя гарантия без ограничения пробега позволяет поставить Дженезису девять баллов в графу «Сервис», но K900 круче: за двигатель и коробку можно не переживать семь лет, а сервисных центров в четыре раза больше. Оба седана спокойно переваривают 92‑й бензин. В багажном подполье у каждого — докатка.
Геометрическая проходимость
8
8
Сервис
9
10
Эксплуатация
8
8
Общая оценка
8,73
8,93
GENESIS G80
KIA K900
Читать комментарии