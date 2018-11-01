8 крутых и 2 провальных творения главного дизайнера Kia и Hyundai

Один из гуру автомобильного дизайна объявил о своем уходе на пенсию. Удивительно, но за свою почти 40-летнюю карьеру он работал лишь на двух автопроизводителей. И запомнился не только яркими проектами.

Петера Шрайера принято называть «практиком»: его работы чаще всего далеки от чего-то футуристичного, а серийные модели, над которыми он трудился, некоторые даже называли скучноватыми. Но нельзя не признать, что большинство из них оказались удачными. Хотя случались и провалы... Все подробности — в нашей фотогалерее.

8 крутых и 2 провальных творения главного дизайнера Kia и Hyundai

Фото: Audi, Volkswagen, Kia, Hyundai, Genesis

8 крутых и 2 провальных творения главного дизайнера Kia и Hyundai
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