8 крутых и 2 провальных творения главного дизайнера Kia и Hyundai

Петера Шрайера принято называть «практиком»: его работы чаще всего далеки от чего-то футуристичного, а серийные модели, над которыми он трудился, некоторые даже называли скучноватыми. Но нельзя не признать, что большинство из них оказались удачными. Хотя случались и провалы... Все подробности — в нашей фотогалерее.
- Место Петера Шрайера на посту шеф-дизайнера Hyundai-Kia займет Люк Донкервольке.
- О своей работе и о работе автомобильного дизайнера вообще Петер Шрайер дал большое интервью журналу «За рулем».
Фото: Audi, Volkswagen, Kia, Hyundai, Genesis
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