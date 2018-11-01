Главный дизайнер Hyundai и Kia ушел на пенсию

Петер Шрайер, занимавший пост главного дизайнера концерна Hyundai-Kia, решил уйти в отставку.

Дизайнер Петер Шрайер
Дизайнер Петер Шрайер

С сегодняшнего для немецкий дизайнер Петер Шрайер будет являться консультантом концерна Hyundai-Kia по дизайну. На место главного дизайнера, которое он занимал, назначен уроженец Бельгии Люк Донкервольке.

В корейский концерн Петер Шрайер перешел в 2006 году из концерна Volkswagen, где был главным дизайнером марок Audi и Volkswagen. Первые шесть лет на новом месте он отвечал за дизайн автомобилей Kia, а в 2013 году под его начало было передано дизайнерское подразделение обеих марок концерна Kia и Hyundai.

Сменивший его сегодня Люк Донкервольке с 2015 года являлся шеф-дизайнером марок Hyundai и Genesis, а до этого работал в концерне Volkswagen над автомобилями Bentley, Lamborghini и Skoda.

Фото: Kia

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