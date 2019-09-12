ОСАГО подешевеет в 3–4 раза. Но вы не сможете выполнить все условия!

А к злостным нарушителям ПДД страховщики смогут применять самый высокий тариф, сообщили на Московском финансовом форуме.

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В законопроекте, внесенном в Госдуму Минфином и ЦБ, предусматривается новая система тарификации в ОСАГО, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев на Московском финансовом форуме.

«При правильном использовании новой тарификации тарифы для некоторых категорий граждан снизятся в три-четыре раза, особенно в случае, если граждане установят себе тахографы. Но все это сработает, если тарифообразование страховых компаний будет действительно рыночным и основанным на конкуренции», — передает ТАСС слова Алексея Моисеева.

Но в этом случае водитель должен соответствовать ряду критериев — быть моложе 50 лет, жить в Центральной России, иметь стаж вождения не менее 30 лет и ни разу не попадать в ДТП. Для таких «идеальных» водителей цена полиса ОСАГО может, по подсчетам Минфина, составить около 2,5 тыс. рублей.

Самый дорогой полис ОСАГО будет, в среднем, стоить 15–16 тысяч рублей, за эти деньги его смогут приобрести злостные нарушители ПДД и водители с наиболее опасной манерой вождения, отметил исполнительный директор Союза Евгений Уфимцев.

Законопроект, о котором идет речь, даст страховщикам право самостоятельно определять тариф в пределах установленного Банком России коридора. Также он предполагает отмену с 1 января 2020 года территориального коэффициента, а с 1 октября 2020 года — коэффициента мощности автомобиля.

Есть идея объединить страховки каско и ОСАГО, ЦБ даже разработал минимальные требования к единому полису.



Фото: Александр Рюмин/ТАСС