ОСАГО и каско будут объединять. ЦБ разработал требования

Банк России разработал минимальные требования к договорам каско, позволяющим включать риски добровольного страхования в полис ОСАГО. Проект указания опубликован на сайте регулятора.

ЦБ разработал требования к объединению рисков ОСАГО и каско в одном полисе. Документ позволяет не заключать отдельный договор автокаско, но вносить информацию о нем на оборотной стороне полиса ОСАГО. Договор автокаско в этом случае должен предоставлять страховую защиту по рискам утраты (гибели) или повреждения транспортного средства, в том числе он может быть с франшизой в размере не более 20% от страховой суммы.

При оформлении такого общего полиса сроки договора каско и ОСАГО должны совпадать, а в случае прекращения действия «автогражданки» прекратится и действие полиса автокаско. Тогда клиенту вернут часть денег по договору каско.

Автовладелец вправе отказаться от объединенного договора в течение 14 дней после покупки полиса (период охлаждения) и вернуть уплаченную за каско премию в полном объеме, следует из проекта.

«Страховая сумма по договору добровольного страхования устанавливается в размере, равном действительной стоимост и застрахованного транспортного средства в месте его нахождения в день заключения договора добровольного страхования», — говорится в пункте 2.2 документа.

Замечания к проекту указания ЦБ принимает до 17 сентября.

В РСА не спорят, что объединенный полис ОСАГО и каско является жизнеспособным. Но окажется ли он дешевле двух отдельных полисов, покажет только практика.

Проработать вопрос объединения ОСАГО и каско в одном полисе ранее предложил Дмитрий Медведев.

Фото: Антон Тушин/ ИТАР-ТАСС