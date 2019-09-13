Разбивший Rolls-Royce олигарха мужчина нашел выход в банкротстве

Не имея возможности выплатить 3-миллионный ущерб, челябинец начал процедуру банкротства.

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В этой истории работника Челябинского трубопрокатного завода Владислава Кантемирова нельзя назвать жертвой. Протаранив Rolls-Royce Phantom, он не стал ездить аккуратнее.

Авария с дорогим автомобилем произошла в 2016 году. Тогда Кантемиров решил проскочить перекресток на запрещающий сигнал светофора и со всего разгона врезался в бок ехавшего поперек Rolls-Royce Phantom олигарха Александра Аристова. В том, по чьей вине произошло ДТП, сомнений ни у кого не возникло.

Суд обязал нарушителя возместить пострадавшей стороне 3 млн рублей, необходимых для ремонта. Помочь виновнику аварии вызвался вице-спикер Госдумы Сергей Неверов. Сделал он это потому, что Владислав Кантемиров находился в крайне стесненном финансовом положении и не мог выполнить решение суда, так как выплачивает алименты малолетней дочери.

Недавно Сергей Неверов был вынужден прекратить помогать Владиславу, так как виновник ДТП был пойман за рулем в пьяном виде.

«Неверов взял обязательство материально помогать Кантемирову, поскольку он имел обязательства по выплате алиментов дочери. После ДТП было установлено, что Кантемиров снова совершил правонарушение (управление автомобилем в нетрезвом виде)», — рассказали Ura . ru в пресс-службе депутата.

Лишившись поддержки, Кантемиров, чтобы прекратить выплату ущерба Александру Аристову, решил объявить себя банкротом и обратился в суд с соответствующим заявлением. Заседание суда назначено на 19 сентября 2019 года.

Чтобы оспорить несправедливый штраф, автомобилист потратил более 2,4 млн рублей.

Фото: Rolls-Royce