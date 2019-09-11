Дети не оценят: водитель потратил $37 тыс., оспаривая штраф

И штраф-то был не таким уж большим — порядка 120 долларов…

Автовладелец из Великобритании был настолько полон решимости аннулировать штраф за превышение скорости в 100 фунтов (порядка 120 долларов), что использовал деньги, отложенные на наследство детей, чтобы доказать свою правоту.

Началось все с того, что во время поездки в Вустер в 2016 году Ричарду Кидвеллу выписали штраф за скорость в 35 миль в час (56 км/ч) в месте, где разрешено ехать 30 миль в час (48 км/ч).

71-летний Кидвелл, в прошлом инженер, возмутился и заявил, что он законопослушный гражданин и скорость не превышал. Поскольку нарушение было зафиксировано камерой, он нанял эксперта по видео и электронике, который сообщил суду, что камера, которая «поймала» Кидвелла, могла быть неисправной или ошибочно приписала его автомобилю скорость машины, которая ехала рядом.

В итоге Кидвелл проиграл дело и апелляцию, а расходы на адвоката, судебные издержки и дорожные расходы (ему пришлось неоднократно ездить в Вустерский суд) составили порядка 37 000 долларов.

Борьба со штрафом заняла почти три года его жизни и заставила израсходовать все деньги, отложенные на наследство сыновьям. Он сказал, что чувствует свою вину за то, что семья их потеряла, пока он искал справедливость.

«Я устал от этой системы, которая ломает обычных людей», — сказал Кидвелл в интервью BBC News.

Справедливость вот уже полвека ищет и владелец бракованного BMW из Германии.



Фото: depositphotos.com и bbc.com