Volkswagen может прекратить сотрудничество с ГАЗом — журнал За рулем

Volkswagen может прекратить сотрудничество с ГАЗом

Концерн предупредил российское предприятие о прекращении взаимодействия, если санкции вступят в полную силу.

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О том, что автомобилестроительный концерн Volkswagen AG прекратит сотрудничество с «Группой ГАЗ» в случае полного вступления в силу американских санкций в ноябре текущего года, заявил Олег Дерипаска в интервью американскому изданию The Wall Street Journal.

Бизнесмен, контролирующий ГАЗ, попал под санкции в апреле прошлого года, а вместе с ним автоматически все принадлежащие ему предприятия. Санкции должны были вступить в силу 6 июля, но в конце июня OFAC (подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение санкций), отсрочила их до 8 ноября.

Сотрудничество с ГАЗом уже прекратил Daimler, Дерипаска также говорил, что у предприятия возникли проблемы с банками и поставщиками запчастей из-за санкций. Теперь у Группы нет долгов перед западными банками, для этого пришлось взять несколько кредитов у контролируемых российским государством банков, включая ВТБ и Сбербанк, и теперь оно должно им 1,4 млрд долларов, пишет американское издание.

Экономика страны стагнирует, внутренний спрос на коммерческие автомобили падает. Если будут введены санкции, ГАЗ будет вынужден пойти на большие сокращения сотрудников, отметил Дерипаска. Сейчас здесь трудится 65 тысяч человек.

Государство готово оказать поддержку ГАЗу, в частности, посредством госзаказов на производимую Группой технику и путем переговоров с американскими властями.

«Мы вынуждены взаимодействовать, мы должны защищать рабочие места — там десятки тысяч рабочих мест. Поэтому мы вынуждены взаимодействовать с американскими властями, чтобы определиться, что нужно, чтобы эти санкции снять», — прокомментировал ситуацию в интервью «Интерфаксу» вице-премьер Дмитрий Козак.

Фото: ГАЗ
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