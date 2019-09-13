Он пропал 22 года назад. Нашли сегодня по Google-картам

Правда, находка, увы, оказалась печальной.

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Однажды бывший житель Веллингтона (США, штат Флорида) проверял с помощью Google-карт окрестности своего прежнего жилища и вдруг увидел совсем рядом с берегом местного пруда нечто очень похожее на машину, сообщает The Gardian.

Он связался с владельцем расположенного рядом дома, и тот с помощью беспилотника подтвердил, что это действительно автомобиль, затонувший в пруду. О находке сообщили в офис шерифа, и началось расследование. Оказалось, что это затонувший белый седан и снаружи он «сильно кальцинирован», так как находился в воде очень давно. А внутри автомобиля, когда его вытащили на поверхность, обнаружили останки человека.

По словам представителя шерифа округа Палм-Бич, останки скелета принадлежат Уильяму Молдту, который пропал без вести в 1997 году в возрасте 40 лет. Национальная система пропавших без вести и неопознанных лиц сообщила, что накануне исчезновения Молдт посетил ночной клуб, а в районе полуночи сел в свой автомобиль и поехал домой. Перед этим он позвонил своей девушке, и все было нормально, у нее не было ощущения, что тот пьян, но после этого мужчина бесследно пропал на 22 года.

Исчез он в месте, которое в то время находилось в процессе застройки и выглядело тогда как район извилистых дорог и тупиков.

Если бы не любопытство прежнего жителя, автомобиль вообще вряд ли бы обнаружили. Барри Фэй, который в итоге нашел машину, сказал в интервью СМИ, что никогда ничего не замечал у береговой линии, хотя ходил мимо много раз.

Американку из Алабамы нашли живой в разбитой машине спустя пять дней после того, как пропала.

Фото: Google