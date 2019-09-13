Эти автомобили утащат на эвакуаторе. Топ-10

Речь идет о возникающих в машинах непоправимых поломках, ликвидировать которые можно только в условиях автосервиса.

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Чаще всего с серьезными неисправностями, требующими вызов эвакуатора, сталкиваются владельцы автомобилей Audi, Peugeot и Daewoo — они составили 3%, 2,5% и 2,4% от общего числа заявок по указанной марке. Чуть реже сталкиваются с глобальными поломками владельцы Mercedes-Benz (2,3%), BMW (2,2%), Subaru (2%) и Skoda (1,9%). Исследование составлено на базе внутренней информации онлайн-автосервиса Uremont за 2019 год.

Совсем неплохо обстоит дело с марками Nissan и Opel (по 1,8%), а замыкает «десятку» отечественный ВАЗ (1,6%) — для автомобилей этой марки количество заявок с вызовом эвакуатора составило всего 1,6%. Хотя, думаем, это не потому, что автомобили этих марок реже ломаются, просто устранить поломки бывает возможно и на месте. Да и владельцы таких машин люди, как правило, небогатые и чаще просят отбуксировать свой автомобиль на сцепке друзей и знакомых.

Основными причинами, по которым самостоятельная перевозка автомобиля на ремонт невозможна, стали: неисправности двигателя (25%), кузовные повреждения при ДТП (20%), проблемы с электрикой и коробкой передач.

Но в целом количество вызовов эвакуатора для последующего ремонта авто совсем незначительное — порядка 1% от общего числа заявок на ремонт. Это говорит о том, что фатальные неполадки для автомобилей скорее редкость, чем закономерность.

«За рулем» составил рейтинг машин с весьма надежными двигателями «старой закалки» с большим ресурсом.

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