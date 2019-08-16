Топ-6 самых надежных двигателей

Эксперт За рулем назвал новые машины с весьма надежными двигателями «старой закалки» с большим ресурсом.

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Практика показала, что ряд технических решений могут сделать двигатели гораздо более надежными, способными проехать полмиллиона и более километров без серьезных ремонтов. К сожалению, используют эти решения все реже, внедряя новые технологии, которые делают моторы, наоборот, капризнее.

Современный мотор отличается малым сроком службы цепи ГРМ, которая нередко выхаживает меньше, чем ремень, повышенным расходом масла, задирами, сбоями электроники, а помпа охлаждения и вовсе превращается в расходник. Но в продаже еще осталось немало автомобилей, двигатели которых лишены всех современных недостатков.

Секрет надежности и долговечности остается неизменным — простота конструкции. Это предполагает отсутствие турбины, а также непосредственного впрыска топлива. Немаловажен и объем, который не должен быть слишком большим или, наоборот, скромным. Действительно, описан, по большому счету, устаревший двигатель, но именно такой агрегат легко пройдет и миллион километров, тогда как современные и продвинутые моторы редко доживают до 300 000–400 000 км. Спасибо маркетологам.

Надежные и ресурсные двигатели пока остались не только у Тойоты, но и у других автопроизводителей: Renault, Honda, Hyundai.

Узнать, какие именно моторы вошли в топ-6 самых надежных из продаваемых сегодня, а также об особенностях их конструкции, можно здесь.

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