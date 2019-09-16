Тормозят без причины: против Nissan началось расследование

Национальное управление безопасностью дорожного движения США приступило к расследованию. Специалисты намерены выяснить, чем вызвано необъяснимое пока срабатывание системы автоматического аварийного торможения (АЕВ) кроссоверов Nissan Rogue. Это североамериканский аналог популярного у нас Qashqai.

Обратить внимание на эту неполадку сотрудников управления заставили активисты независимой организации «Центр автомобильной безопасности», которые уже год принимают жалобы от владельцев автомобилей этой модели. К марту 2019 года они собрали более 80 таких обращений, но тогда на их петицию никто не обратил внимание. Зато сейчас количество жалоб на ложное срабатывание АЕВ на японских кроссоверах увеличилось в 10 раз, и наконец на защитников прав автовладельцев обратили внимание чиновники. Тут-то и выяснилось, что дефект привел уже к 12 авариям, в результате которых пострадало 5 человек.

По словам водителей, система срабатывает неожиданно и без явной на то причины. Экстренное торможение включается на ровной дороге при благоприятных погодных условиях и отсутствии помех. В оживленном транспортном потоке такое поведение кроссовера может спровоцировать аварию — это понятно каждому, поэтому Центр автомобильной безопасности намерен добиться массового отзыва машин этой марки 2017 и 2018 года выпуска. Такой отзыв в теории затронет полмиллиона автомобилей. А пока запрета на эксплуатацию потенциально опасных кроссоверов нет, Nissan пытается обойтись малой кровью. «Счастливым» обладателям этой модели в Америке предлагают приехать в сервис на перезаливку софта для системы автоматического аварийного торможения. Впрочем, гарантировать водителям, что после этой процедуры риск сбоя будет сведен к нулю, производитель не торопится.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Nissan_Rogue

Не поднимая паники, он инициировал собственное расследование, которое должно объяснить природу дефекта, однако люди сведущие утверждают, что докопаться до истины будет непросто. А все дело в том, что Nissan знает о проблеме. И судя по всему, до сих пор не в состоянии с ней справиться. В феврале этого года компания объявляла отзыв 75 тысяч кроссоверов в Канаде, ссылаясь на аналогичный повод, но устранить неполадки так и не смогла. Эксперты указали лишь на то, что экстренное торможение срабатывает при пересечение железнодорожных путей и в те моменты, когда автомобиль проезжает под знаками, висящими над железнодорожным полотном.

В России кроссоверы Nissan Qashqai попали под отзыв из-за угрозы работе стеклоподъемников.

Фото: Википедия