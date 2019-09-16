Три модели Lada получат особые версии #Club

АВТОВАЗ выпустит лимитированные серии трех моделей — Granta, XRAY и Largus.

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Автомобили новой лимитированной серии Lada#Club скоро появятся в продаже. Производитель анонсировал, что машины будут отличаться не только некоторыми внешними и внутренними декоративными элементами, но и получат особое оснащение, доступное прежде лишь в топовых комплектациях.

Новые версии получат три модели Лады. Это Granta, XRAY и Largus. Внешне они будут отличаться шильдиками #CLUB на дверях багажников, уникальными двухцветными легкосплавными дисками, а также черными обтекателями зеркал заднего вида. Салона автомобилей получат новую обивку с логотипами серии, вышитами на креслах оранжевыми нитями.

Примечательно, что все машины спецсерии будут представлены в недорогой комплектации Comfort, которая дополнена рядом систем комплектации Luxe, но по специальной цене.

Lada Granta #CLUB будет предлагаться с двумя двигателями на выбор — 1,6-литровым мощностью 87 л.с., а также 106- или 98-сильным мотором того же объема. Самая мощная версия двигателя может оснащаться автоматической коробкой. Помимо обогрева сидений и кондиционера автомобиль получит обогрев лобового стекла и парктроники. В комплектации Comfort автомобиль стоит от 526 500 рублей.

Lada XRAY #CLUB тоже будет оснащатья двумя двигателями на выбор — объемом 1,6 и 1,8 литра. Дополнительным оснащением автомобиля станет климат-контроль, обогрев лобового стекла, а также датчики дождя и света, парктроник и тонировка. В комплектации Comfort XRAY стоит от 712 900 рублей.

Lada Largus #CLUB будет предлагаться с одним мотором объемом 1,6 литра, работающим в паре с механикой, а его комплектацию Comfort дополнят парктроник и тонировка задних стекол. В комплектации Comfort универсал стоит от 692 900 рублей.

Пока особая стоимость лимитированной серии автомобилей не сообщается, но АВТОВАЗ обещает опубликовать ее в ближайшее время.

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Фото: АВТОВАЗ