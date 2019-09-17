Женщина решила прокатиться с ветерком, прихватив с собой троих детей. Позже, в отделении, она устроила эротическую сцену.

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Женщина, севшая пьяной за руль, обвиняется не только в управлении автомобилем в нетрезвом виде, но и во взяточничестве, а также в непристойном поведении.

Полицейские городка Пенн, расположенного в Пенсильвания, остановили 29-летнюю женщину, находящуюся за рулем в нетрезвом виде. История так и осталась бы незамеченной, если бы она не предложила стражам правопорядка сексуальные услуги. При этом в автомобиле находились трое ее детей.

Теперь Ребекке Сью Дуди предъявлены обвинения сразу по трем статьям: взяточничество, непристойное поведение и управление автомобилем в нетрезвом виде, пишет York Daily Record.

О том, что женщина села пьяной за руль автомобиля, в котором находятся дети, в полицию сообщил ее парень Джейкоб Анголия. Полицейские быстро нашли и остановили нарушительницу. Согласно протоколу задержания, 29-летняя женщина держалась на ногах неуверенно и не справилась с тестом на трезвость. В итоге ее арестовали и доставили в отделение полиции. И тут женщина решила действовать.

Дуди, возможно, насмотревшись голливудских фильмов, подумала, что было бы неплохо сделать непристойное предложение конвоирующим ее полицейским.

«Во время пути Дуди пыталась подкупить меня сексуальными услугами, чтобы избежать уголовного преследования», — рассказал один из офицеров.

Странное поведение автоледи продолжалось и в полицейском управлении. Сидя прикованной наручниками на скамейке, Дуди умудрилась стянуть с себя рубашку. При этом она требовала от полицейских «различных сексуальных действий», говорится в протоколе.

По местным законам совращение находящихся при исполнении полицейских карается не так строго, как управление автомобилем в нетрезвом виде, если в салоне находятся несовершеннолетние. Инцендент в полицейском участке, скорее, придал комичности ситуации. Теперь женщина не скоро сможет сесть за руль.

Как вас зовут? Оказывается, от имени зависит то, насколько вы аккуратны за рулем.

Фото: Alexey Turenkov / Unsplash