Названы имена самых аккуратных водительниц

Согласно статистике, доля женщин-автомобилистов в современной России достигает 25%, и количество их постоянно растет. Вместе с этим увеличиваются и шансы купить на вторичном рынке автомобиль, которым, кроме женщины, никто не владел.
Интересное исследование было проведено специалистами CarPrice, которые выяснили, как зовут самых аккуратных женщин, чьи машины находятся в прекрасном состоянии. Анализировались данные машин в возрасте от 3 до 5 лет, у которых в ПТС записана лишь одна владелица.
Систематизировав данные о состоянии автомобилей, которые в компании получают в процессе осмотра принимаемых транспортных средств, в компании выяснили, у женщин с какими именами в лучшем состоянии находится кузов и салон. Оценка проводится и по параметрам «Техническое состояние», а также «Сопутствующие факторы».
Чаще самый ухоженный кузов, получивший четыре или пять звезд из пяти, оказывается у женщин, которых зовут Наталья. Аккуратностью в этом плане отличаются также Ларисы и Любы. Замыкают пятерку самых внимательных к кузову женщин Елены и Гали.
Имена женщин, у чьих автомобилей самый ухоженный кузов
|
Место
|
Имя
|
% ухоженных кузовов
|
1
|
Наталья
|
37,29
|
2
|
Лариса
|
34,86
|
3
|
Любовь
|
34,38
|
4
|
Елена
|
33,7
|
5
|
Галина
|
33
|
6
|
Надежда
|
32,86
|
7
|
Оксана
|
32,57
|
8
|
Ольга
|
32,51
|
9
|
Екатерина
|
32,33
|
10
|
Виктория
|
32,28
Порядок в салоне лучше других получается поддерживать у женщин с именем Виктория. В нем нет ни сломанных кнопок, ни царапин или подтеков, ни стойких загрязнений или неприятного запаха. Отличным состоянием отличаются и салоны тех автомобилей, которыми владеют Оксаны и Натальи. На четвертом и пятом местах — автоледи с именами Мария и Лариса.
Имена женщин, у чьих автомобилей самый ухоженный салон
|
Место
|
Имя
|
% ухоженных салонов
|
1
|
Виктория
|
85,83
|
2
|
Оксана
|
85,32
|
3
|
Наталья
|
84,06
|
4
|
Мария
|
83,65
|
5
|
Лариса
|
83,49
|
6
|
Людмила
|
82,82
|
7
|
Елена
|
82,33
|
8
|
Александра
|
82,18
|
9
|
Ольга
|
81,96
|
10
|
Светлана
|
81,95
Лучший уход двигателю, подвеске и другим узлам и агрегатам автомобиля обеспечивают Анны. Их автомобили отличаются и небольшим пробегом. В отличном техническом состоянии пребывают и машины женщин с именами Виктория и Оксана, а также Наталья и Людмила.
Имена женщин, чьи автомобили находятся в лучшем техническом состоянии
|
Место
|
Имя
|
% отличного технического состояния
|
1
|
Анна
|
89,6
|
2
|
Виктория
|
88,19
|
3
|
Оксана
|
87,61
|
4
|
Наталья
|
87,52
|
5
|
Людмила
|
87,22
|
6
|
Лариса
|
87,16
|
7
|
Елена
|
86,8
|
8
|
Татьяна
|
86,24
|
9
|
Ольга
|
86,09
|
10
|
Евгения
|
85,43
Чаще других на верхних строчках рейтингов оказываются имена Наталья, Виктория, Оксана, Елена и Лариса. Они и ездят аккуратно, и не забывают следить за своими автомобилями. Поэтому специалисты CarPrice сделали вывод, что покупка машины у женщины с одним из этих имен в большинстве случаев должна быть выгодной.
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Фото: depositphotos.com
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