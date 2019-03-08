Названы имена самых аккуратных водительниц

Некоторые автомобилисты в процессе эксплуатации доводят свой автомобиль до плачевного состояния, но только не те девушки, чьи имена упоминаются в данном исследовании.

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Согласно статистике, доля женщин-автомобилистов в современной России достигает 25%, и количество их постоянно растет. Вместе с этим увеличиваются и шансы купить на вторичном рынке автомобиль, которым, кроме женщины, никто не владел.

Интересное исследование было проведено специалистами CarPrice, которые выяснили, как зовут самых аккуратных женщин, чьи машины находятся в прекрасном состоянии. Анализировались данные машин в возрасте от 3 до 5 лет, у которых в ПТС записана лишь одна владелица.

Систематизировав данные о состоянии автомобилей, которые в компании получают в процессе осмотра принимаемых транспортных средств, в компании выяснили, у женщин с какими именами в лучшем состоянии находится кузов и салон. Оценка проводится и по параметрам «Техническое состояние», а также «Сопутствующие факторы».

Чаще самый ухоженный кузов, получивший четыре или пять звезд из пяти, оказывается у женщин, которых зовут Наталья. Аккуратностью в этом плане отличаются также Ларисы и Любы. Замыкают пятерку самых внимательных к кузову женщин Елены и Гали.

Имена женщин, у чьих автомобилей самый ухоженный кузов

Место

Имя

% ухоженных кузовов

1

Наталья

37,29

2

Лариса

34,86

3

Любовь

34,38

4

Елена

33,7

5

Галина

33

6

Надежда

32,86

7

Оксана

32,57

8

Ольга

32,51

9

Екатерина

32,33

10

Виктория

32,28

Порядок в салоне лучше других получается поддерживать у женщин с именем Виктория. В нем нет ни сломанных кнопок, ни царапин или подтеков, ни стойких загрязнений или неприятного запаха. Отличным состоянием отличаются и салоны тех автомобилей, которыми владеют Оксаны и Натальи. На четвертом и пятом местах — автоледи с именами Мария и Лариса.

Имена женщин, у чьих автомобилей самый ухоженный салон

Место

Имя

% ухоженных салонов

1

Виктория

85,83

2

Оксана

85,32

3

Наталья

84,06

4

Мария

83,65

5

Лариса

83,49

6

Людмила

82,82

7

Елена

82,33

8

Александра

82,18

9

Ольга

81,96

10

Светлана

81,95

Лучший уход двигателю, подвеске и другим узлам и агрегатам автомобиля обеспечивают Анны. Их автомобили отличаются и небольшим пробегом. В отличном техническом состоянии пребывают и машины женщин с именами Виктория и Оксана, а также Наталья и Людмила.

Имена женщин, чьи автомобили находятся в лучшем техническом состоянии

Место

Имя

% отличного технического состояния

1

Анна

89,6

2

Виктория

88,19

3

Оксана

87,61

4

Наталья

87,52

5

Людмила

87,22

6

Лариса

87,16

7

Елена

86,8

8

Татьяна

86,24

9

Ольга

86,09

10

Евгения

85,43

Чаще других на верхних строчках рейтингов оказываются имена Наталья, Виктория, Оксана, Елена и Лариса. Они и ездят аккуратно, и не забывают следить за своими автомобилями. Поэтому специалисты CarPrice сделали вывод, что покупка машины у женщины с одним из этих имен в большинстве случаев должна быть выгодной.

Фото: depositphotos.com

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