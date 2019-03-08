Названы имена самых аккуратных водительниц

Некоторые автомобилисты в процессе эксплуатации доводят свой автомобиль до плачевного состояния, но только не те девушки, чьи имена упоминаются в данном исследовании.

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Согласно статистике, доля женщин-автомобилистов в современной России достигает 25%, и количество их постоянно растет. Вместе с этим увеличиваются и шансы купить на вторичном рынке автомобиль, которым, кроме женщины, никто не владел.

Интересное исследование было проведено специалистами CarPrice, которые выяснили, как зовут самых аккуратных женщин, чьи машины находятся в прекрасном состоянии. Анализировались данные машин в возрасте от 3 до 5 лет, у которых в ПТС записана лишь одна владелица.

Систематизировав данные о состоянии автомобилей, которые в компании получают в процессе осмотра принимаемых транспортных средств, в компании выяснили, у женщин с какими именами в лучшем состоянии находится кузов и салон. Оценка проводится и по параметрам «Техническое состояние», а также «Сопутствующие факторы».

Чаще самый ухоженный кузов, получивший четыре или пять звезд из пяти, оказывается у женщин, которых зовут Наталья. Аккуратностью в этом плане отличаются также Ларисы и Любы. Замыкают пятерку самых внимательных к кузову женщин Елены и Гали.

Имена женщин, у чьих автомобилей самый ухоженный кузов

Место Имя % ухоженных кузовов 1 Наталья 37,29 2 Лариса 34,86 3 Любовь 34,38 4 Елена 33,7 5 Галина 33 6 Надежда 32,86 7 Оксана 32,57 8 Ольга 32,51 9 Екатерина 32,33 10 Виктория 32,28

Порядок в салоне лучше других получается поддерживать у женщин с именем Виктория. В нем нет ни сломанных кнопок, ни царапин или подтеков, ни стойких загрязнений или неприятного запаха. Отличным состоянием отличаются и салоны тех автомобилей, которыми владеют Оксаны и Натальи. На четвертом и пятом местах — автоледи с именами Мария и Лариса.

Имена женщин, у чьих автомобилей самый ухоженный салон

Место Имя % ухоженных салонов 1 Виктория 85,83 2 Оксана 85,32 3 Наталья 84,06 4 Мария 83,65 5 Лариса 83,49 6 Людмила 82,82 7 Елена 82,33 8 Александра 82,18 9 Ольга 81,96 10 Светлана 81,95

Лучший уход двигателю, подвеске и другим узлам и агрегатам автомобиля обеспечивают Анны. Их автомобили отличаются и небольшим пробегом. В отличном техническом состоянии пребывают и машины женщин с именами Виктория и Оксана, а также Наталья и Людмила.

Имена женщин, чьи автомобили находятся в лучшем техническом состоянии

Место Имя % отличного технического состояния 1 Анна 89,6 2 Виктория 88,19 3 Оксана 87,61 4 Наталья 87,52 5 Людмила 87,22 6 Лариса 87,16 7 Елена 86,8 8 Татьяна 86,24 9 Ольга 86,09 10 Евгения 85,43

Чаще других на верхних строчках рейтингов оказываются имена Наталья, Виктория, Оксана, Елена и Лариса. Они и ездят аккуратно, и не забывают следить за своими автомобилями. Поэтому специалисты CarPrice сделали вывод, что покупка машины у женщины с одним из этих имен в большинстве случаев должна быть выгодной.

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