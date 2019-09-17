Много места занимает: чемпионка продает подарок президента

С подарком готова расстаться конькобежка Ольга Фаткулина, признавшаяся, что BMW с триколором, презентованный ей после Олимпийских игр в Сочи, «занимает место» на парковке.

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О решении продать президентский подарок серебряная призерка Олимпийских игр сообщила на своей странице в Инстаграм, чем вызвала бурную реакцию со стороны поклонников. На многочисленные вопросы «Почему?» челябинская спортсменка сначала ответила коротко: мол, занимает парковочное место. А потом, когда поняла, что поток восклицаний не ослабеет, «расшифровала» и оправдала свое намерение. Оказывается, ее муж хочет купить стадион ЧТПЗ, а на это нужны немалые средства — в общей сложности 35 миллионов рублей. Вот они и продают все, что заработано совместными усилиями.

«Пусть будет полезной кому-то», — высказалась Фаткулина о машине, выставленной на продажу. Но при этом призналась, что ей жаль расставаться с этим маленьким предметом роскоши. Автомобиль чемпионка оценила в 3,5 миллиона рублей.

Любопытно, что еще год назад в соцсетях девушка уверяла подписчиков, что ни за что не расстанется с трофеем. «Автомобиль мне вручил президент Владимир Путин за I место в альтернативных играх. Машину не продаю. Слишком тяжело она мне досталась. Ну и еще немаловажный факт, что мне подарили — это фарт», — писала тогда она.

Однако времена меняются. Автомобили надоедают. И Ольга далеко не первая, кто так «безжалостно» распорядился подарком главы государства. Например, шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан намеревался продать квартиру в Санкт-Петербурге, полученную им за высокие достижения в спорте.

Возможно, расставание с BMW действительно не будет для Фаткулиной болезненным, ведь за победы на ледовых дорожках ей уже дарили автомобили. Например, в 2014 году за «серебро» на Олимпиаде она получила Мерседес. Он тоже продан. За «золото» и «бронзу» на Олимпиаде в Сочи в 2014 г экс-губернатор Михаил Юревич вручил ей ключи от RAV4. На этой машине Ольга и ездит.

Хоккеист Илья Ковальчук тоже продал олимпийский BMW — ради помощи детям.

Фото: Википедия, Instagram