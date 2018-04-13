Хоккеист Ковальчук продал олимпийский BMW ради помощи детям

Подаренный Илье Ковальчуку за победу на Олимпиаде-2018 кроссовер BMW X5 за 7,1 млн рублей приобрел другой известный хоккеист — Артемий Панарин, нападающий американского клуба Columbus Blue Jackets.

Новенькие BMW призерам зимней Олимпиады в Пхенчхане премьер-министр Дмитрий Медведев вручил в конце февраля. Свой кроссовер X5 получил и знаменитый хоккеист Илья Ковальчук — в составе российской команды он завоевал в Корее золотую медаль.

В середине марта Ковальчук заявил о том, что намерен продать подаренный ему немецкий кроссовер, а деньги направить на благотворительность. Объявление он разместил в своем Инстаграме, подаренную машину спортсмен оценил в 7,1 млн рублей. Уже через два часа нашелся покупатель, но его имя стало известно только на этой неделе — новым владельцем кроссовера стал нападающий американского клуба Columbus Blue Jackets Артемий Панарин. В интервью «Советскому спорту» Панарин признался, что давно собрал деньги на помощь детям, но не знал, куда именно их направить, и вот подвернулся подходящий случай.

Вчера на Ютуб-канале «Дневник Хача» появилась видеозапись, в которой Ковальчук в компании известного актера и телеведущего Гарика Харламова и автора блога Амирана Сардарова посещает Российскую детскую клиническую больницу в Москве. Мы бы с радостью опубликовали это видео на нашем сайте, но соседство сюжета о помощи больным детям и матерного рассказа звезды Камеди Клаба о трудностях работы в рекламе не позволяет нам этого сделать.

В декабре прошлого года бронзовому призеру Олимпиады в Сочи Юлии Скоковой пришлось извиняться за то, что она подаренным ей Мерседесом перекрыла дорогу скорой помощи в поселке Мичуринский под Екатеринбургом. Конькобежка объяснила свой поступок сильной усталостью.

Два года назад российским призерам летней Олимпиады в Рио-де-Жанейро тоже дарили BMW, некоторые машины впоследствии всплыли на вторичном рынке.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС, instagram.com/ilyakovalchukofficial/



