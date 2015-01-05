Ручник вымирает: в машинах ему больше нет места

Новое исследование показало, что ручной стояночный тормоз доживает последние годы.

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Знакомый с детства ручник и его треск уходят в историю. Согласно исследованию Cargurus, опубликованному британским изданием Autoexpress, только у трех из десяти новых автомобилей есть рычаг стояночного тормоза. В остальных автомобилях используется его электронный вариант, а рычаг не предусмотрен даже в базовых комплектациях.

Ряд производителей сегодня не имеет уже ни одного автомобиля, оснащаемого рычагом стояночного тормоза, — только электронным. Это, например, Jaguar, Land Rover, Lexus, Mercedes-Benz и Porsche.

Тенденция замены ручников электронными стояночными тормозами такова, что в 2018 году рычагами оснащались 37% продаваемых машин. Некоторые производители при этом продолжают упорно игнорировать электронику, предлагая машины с ручниками. Это не только АВТОВАЗ, но и Dacia, а также Suzuki.

«Впервые представленный на серийном автомобиле — флагмане BMW 7-й серии — в 2001 году электронный стояночный тормоз быстро превратился из новинки в норму. Электроника не может дать того ощущения, которое так ценят некоторые водители, но она имеет ряд преимуществ с точки зрения удобства, безопасности и экономии места», — говорит один из исследователей и редактор Cargurus Крис Кнапман.

Глава дорожной политики АА Джек Курсенс назвал популяризацию электронного стояночного тормоза «демонстрацией того, в каком направлении двигаются автомобильные технологии: электронные системы берут на себя то, что раньше управлялось вручную, механическими устройствами». Он также отметил, что у электронного стояночного тормоза есть ряд важных преимуществ: с ним проще начать движение в гору без отката назад, его нельзя недостаточно затянуть и он не занимает место в салоне автомобиля. Но Кузенс предупреждает, что «это просто еще одна электронная система, которая может дать сбой».

Вместе с ручниками уйдет и искусство разворота при помощи ручного стояночного тормоза, но это больше относится к области автомобильных трюков, неприменимых в обыденной жизни на дорогах общего пользования.

Переживать о ручном стояночном тормозе не стоит, особенно на пороге эры беспилотных транспортных средств.

Фото: Patrick Schöpflin / Unsplash