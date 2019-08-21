Яндекс выведет на дороги тысячу беспилотников. Но через год-два

Парк тестовых беспилотных автомобилей российской компании вырастет на порядок.

Уже к 2022 году количество беспилотных автомобилей в одном только Яндексе будет насчитывать не десятки и даже не сотни экземпляров, а тысячи. Об этом заявили представители российской технологической компании.

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«Яндекс планирует в течение ближайших 1,5–2 лет масштабировать тестирование беспилотников до тысячи автомобилей. Мы постоянно совершенствуем нашу технологию, изменяя и улучшая различные компоненты. Для проверки и оценки результатов нужно проехать много километров в автономном режиме. Мы можем проехать 1 млн км и пятью машинами, но это займет время. Поэтому расширение флота необходимо для развития технологии», — приводит слова пресс-службы Яндекса агентство «Москва»

На базе какой модели будут построены новые машины, пока не сообщается. Сейчас беспилотники Яндекса создаются на основе гибридов Toyota Prius, а также недавно в парке компании появилась новая Hyundai Sonata с автономным управлением.

До конца 2019 года Яндекс намерен выпустить на тесты уже сотню беспилотников, а пока испытания проходят несколько десятков автомобилей под управлением автопилота.

Напомним, глава правительства Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении эксперимента по тестированию беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования в Москве и Татарстане еще в ноябре 2018 года, и эти испытания планировалось начать уже весной нынешнего года.

Фото: Егор Алеев/ТАСС