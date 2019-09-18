Сегодня, в 15:36 Как же надоели эти видеокамеры... А что, если сбить одну?! Сбитая летом на Ярославском шоссе камера видеофиксации не дает покоя автолюбителям. Какова расплата за такое нарушение и как минимизировать потери, выяснил «За рулем».
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Есть многочисленная категория водителей, которые, проезжая передвижные комплексы видеофиксации, спешат ругнуться в их сторону. Мол, понаставили тут. Но один водитель пошел еще дальше и прославился на всю страну. Он сбил треногу, после чего попытался скрыться с места преступления. Не вышло. За мужчиной, который исполнил мечту миллионов, устроили погоню, остановили, надели наручники, и теперь нарушителя ждет расплата.
Во-первых, за выезд на встречку он уже заплатил 5 тысяч рублей.
Во-вторых, за невыполнение требований сотрудников ГИБДД (он не пожелал остановиться) был наложен штраф в размере 800 рублей.
А вот за сбитую камеру придется отвечать перед страховой компанией. Во-первых, нарушитель заплатит ущерб в размере полной стоимости испорченного оборудования. Во-вторых, если будет доказан злой умысел, дорожного преступника ждут полгода исправительных работ.
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С тех пор, как мобильные комплексы видеофиксации по настоянию президента были выведены из тени — Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья на своем сайте даже опубликовало интерактивную карту с местами установки стационарных и передвижных комплексов, за их состоянием будут следить особенно тщательно. Треноги уже не являются неожиданностью для водителей. Об их местоположении может сообщить даже навигатор. А значит, любой наезд на треногу можно впредь считать умышленным преступлением.
Поэтому запомните несколько нехитрых правил, которых нужно придерживаться, если вдруг по какой-то неожиданной причине вам довелось сбить установку:
не пытайтесь скрыться. незамедлительно сообщите в местный отдел ГИБДД об инциденте. дождитесь стражей дорог. поясните им ситуацию.
В этом случае у вас будут все шансы отделаться небольшим штрафом и возместить стоимость видеокамеры.
Фото: Вконтакте
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