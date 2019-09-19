В рейтинге самых непопулярных у россиян машин представлены не только премиальные, но и бюджетные модели.

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Опубликован топ-10 автомобилей, непопулярных у российских покупателей, приобретающих машины через интернет. Несмотря на то, что все они есть в наличии у дилеров, большинство из них никто в этом году так и не купил.

В рейтинге самых невостребованных на нашем рынке моделей, который составили аналитики крупного онлайн-агрегатора Autospot.ru, оказались и премиальные машины, стоимостью более 5 млн рублей, и бюджетные, с ценниками до одного миллиона. Общей бедой автомобилей стало то, что владельцу впоследствии будет очень сложно их продать на вторичном рынке, — придется снижать цену и терять деньги.

«При выборе машины российский покупатель непременно выясняет, насколько легко будет продать ее впоследствии. Автоиндустрия достигла такой степени унификации моделей одного класса и уровня, что найти различия становится очень сложно: схожие моторы и одинаковые опции заставляют выбирать по трем критериям — надежность, стоимость содержания и последующая ликвидность. При этом последний критерий из-за огромного количества вариантов — от „никак не продать“ до „с руками оторвут“ — становится все более значимым», — объясняет генеральный директор Autospot.ru Дмитрий Андреев.

В рейтинг попало немало американских машин, интерес к которым в России, если не считать ушедшие марки Ford и Chevrolet, никогда не был высок. Седан Cadillac CT6, минивэн Chrysler Pacifica и заряженный Jeep Grand Cherokee SRT так и не смогли найти с января по сентябрь 2019 года ни одного покупателя в онлайне. Кросс-лимузин Cadillac Escalade ESV, в силу уникальности предложения, был выбран двумя покупателями. Infiniti QX30, который призван покорить европейский рынок, не был куплен ни разу. Та же ситуация сложилась с онлайн-продажами итальянского пикапа, являющегося копией Mitsubishi L200, — Fiat Fullback. В рейтинг также вошли недорогие по сравнению с конкурентами китайские автомобили. Это кроссоверы Lifan Myway и Geely Emgrand X7, а также полноразмерный седан Geely Emgrand 7 и кроссовер Chery Tiggo 4. Две последние модели все-таки смогли найти по одному покупателю.

«Все марки из этого списка можно причислить к редким. По этой причине продать их впоследствии на вторичном рынке будет сложнее, чем, скажем, Kia, Mercedes-Benz или Toyota. У китайских марок все еще не самая лучшая репутация, несмотря на отмеченный J.D. Power рост уровня надежности машин Chery. За Jeep, пусть и очень быстрый, люди, кроме ценителей, не готовы много платить. Пикапы у нас непопулярны, а тем более итальянского бренда Fiat. То же самое можно сказать про минивэны, а Pacifica — это минивэн, и к тому же подзабытой в России марки Chrysler. Седан Cadillac CT6 и кросс-лимузин ESV — отличные автомобили, но у них нет целевой аудитории в нашей стране», — отмечает эксперт блога Autospot.ru Сергей Власов.

Нулевой спрос на некоторые машины в онлайне не является абсолютным показателем, но само падение спроса может заставить невостребованные автомобили временно покинуть наш рынок.

«Глядя на объемы продаж, можно с высокой долей вероятности предположить, какой автомобиль и когда покинет наш рынок. Бывают исключения, связанные с особым позиционированием бренда, что заставляет держать в продаже непопулярные, но знаковые модели, например длиннобазный кросс-лимузин Cadillac Escalade ESV», — отмечает Дмитрий Андреев.

Топ-10 непопулярных у онлайн-покупателей автомобилей, с описанием возможных причин низкого спроса от специалистов Autospot.ru

Место Марка, модель В чем причина низкого спроса, по версии эксперта блога Autospot.ru 1 Cadillac CT6 Единственный на нашем рынке седан Cadillac стоит более 5 млн рублей. И это дорого. По уровню оснащения и степени комфорта CT6 уступает и Mercedes-Benz S-класса, и Audi A8. При этом базовые Е-класс и А6 обойдутся в два раза дешевле. Модель не спасают даже яркая внешность и аудиосистема с 34 динамиками. Те, кто хочет именно Cadillac, предпочитают Escalade за его универсальность. 2 Chrysler Pacifica Для многих станет сюрпризом, что в России все еще можно купить новый Chrysler. Мы забыли эту марку, но все понимают, что Pacifica с пробегом очень много теряет в цене и при этом все равно будет долго продаваться. Не добавляет автомобилю привлекательности и куцая сеть официальных техцентров. 3 Fiat Fullback Вполне возможно, что еще одним открытием для многих российских автолюбителей станет то, что у Fiat есть пикапы (а они есть). Вот только этот кузов в нашей стране далеко не самый популярный, как и марка, что в сумме дает 0 продаж. 4 Geely Emgrand X7 Репутация китайских автомобилей понемногу улучшается, но желающих проверить это за свой счет больше не становится. Отечественные автолюбители предпочитают доплатить небольшую сумму и купить более популярную и проверенную корейскую машину. 5 Infiniti QX30 В классе премиальных компакт-кроссоверов выбирают по родословной, то есть смотрят на марку. Зачем покупать QX30, если можно взять его более удачливого конкурента Mercedes-Benz GLA? Автомобили построены под одного и того же потребителя, но Mercedes-Benz престижнее и ликвиднее. Infiniti лучше чувствует себя в классе более крупных кроссоверов, с которыми и пришла на наш рынок изначально. 6 Jeep Grand Cherokee SRT Это автомобиль «для тех, кто понимает». Стоимость более 5,5 млн рублей за Jeep для российского автолюбителя, предпочитающего немецкие или корейские машины, высока. Большинство желающих купить очень быстрый SUV выбирают премиальные марки, а если «понимающим» не хватает денег, то они ищут SRT предыдущих поколений на вторичном рынке. 7 Lifan Myway Модель, как и сама марка, находится на стадии завоевания рынка, и пока им приписываются все возможные огрехи. Главное же, что эти автомобили много теряют в цене на вторичном рынке. Поэтому люди предпочитают купить более понятный Hyundai Creta, чем неизвестный Myway. 8 Chery Tiggo 4 Модель обновилась и скоро получит новый мотор и коробку. Кроме того, недавно J.D. Power отметила резкое повышение уровня надежности машин этой марки. Но пока мы воспринимаем ее как одного из «китайцев» со всеми вытекающими последствиями. Потенциальные покупатели опасаются низкого качества сборки и слишком большой потери в цене — ценник нужно резать, чтобы автомобиль купили. 9 Geely Emgrand 7 Седан D-класса играет на перегретом рынке среди более известных и привычных конкурентов. Покупателей, опять же, отпугивает «китайское качество», аргументом в пользу покупки нового авто остается только цена. Но и она не спасает, так как на вторичный рынок китайские машины приезжают сильно подешевевшими. 10 Cadillac Escalade ESV Приставка ESV означает длиннобазную версию, и создана она для комфорта пассажиров второго ряда. Но этому самому длинному на нашем рынке SUV покупатели предпочитают традиционные представительские седаны. «Короткому» же Escalade, лидеру продаж марки Cadillac, ESV проигрывает не только тем, что существенно дороже, но и тем, что за рулем «длинного» его владелец выглядит наемным шофером.

Российский авторынок продолжает сокращаться. При этом растет спрос на недорогие машины отечественного производства. В частности, на Лады.

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