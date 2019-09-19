«Форсаж-9»: у Вин Дизеля будет очень особенный автомобиль — журнал За рулем

«Форсаж-9»: у Вин Дизеля будет очень особенный автомобиль

Dodge Charger SRT Hellcat снимается в очередном фильме серии, который выйдет на экраны 22 мая 2020 года.

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До выхода девятого фильма «Форсаж» осталось еще несколько месяцев, но постепенно появляются подробности. В апреле было объявлено, что в съемках примет участие американский спортсмен Джон Сина, а Дуэйн Скала Джонсон покинет франшизу. Теперь звезда фильма Вин Дизель не удержался, чтобы не похвастаться одним из автомобилей, — невероятным Dodge Charger SRT Hellcat.

В коротком видеоролике, опубликованном в его аккаунте в Instagram, Дизель показывает тюнингованный Dodge Charger SRT Hellcat с иной решеткой радиатора, капотом, как у Dodge Challenger SRT Demon, особым обвесом Widebody и легкосплавными 5-спицевыми колесами. Что находится под капотом черного седана, мы пока не знаем. Дилеры предлагают этот автомобиль с 6,2-литровым двигателем Hemi мощностью 707 л.с. и 880 Нм.

Съемки «Форсажа» длятся уже 13 недель, причем ведутся они по всему земному шару: в Лос-Анджелесе, Эдинбурге, Лондоне, Таиланде и даже в Тбилиси. Помимо Вин Дизеля, Джона Сины и Мишель Родригес в фильме снимаются Хелен Миррен, Шарлиз Терон и Майкл Рукер.


На съемках в Тбилиси была замечена также новая Toyota Supra. Возрожденное спортивное купе из Японии появится на экране в том же оранжевом цвете Day-Glo, в который была окрашена Supra Брайана в самом первом фильме.

Выход девятого по счету фильма серии «Форсаж» запланирован на 22 мая 2020 года.

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Фото, видео: Youtube

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